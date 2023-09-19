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Вірменія не буде починати військові дії з Азербайджаном у Карабасі, - Пашинян

Вівторок 19 вересня 2023 16:45
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Вірменія не буде починати військові дії з Азербайджаном у Карабасі, - Пашинян Фото: прем'єр Вірменії Нікол Пашинян (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вірменія не бере участі у військових діях та не має армії в Нагірному Карабасі.

Про це заявив прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням Аrmenpress.

За його словами, ситуація на кордонах Вірменії відносно стабільна, видимих ​​і істотних змін немає.

"Але, як я вже говорив і говорю зараз, головною і ключовою метою і метою цієї операції є залучення Республіки Вірменія до військових дій", - сказав Пашинян.

Він зауважив, що ряд азербайджанських ЗМІ поширюють інформацію про те, що вони атакують підрозділи Збройних сил Республіки Вірменія, маючи на увазі Нагірний Карабах.

"На жаль, цю інформацію повторюють низка наших партнерів, які говорять про те, що ми закликаємо Вірменію та Азербайджан припинити військові дії. Я хочу зафіксувати, що Республіка Вірменія не бере участі у військових діях, і ще раз хочу зазначити, що Республіка Вірменія не має армії в Нагірному Карабасі", - підкреслив Пашинян.

Нагірний Карабах

Сьогодні, 19 вересня, Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабасі після звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

Реакція Вірменії

У Міністерстві оборони Вірменії вже відреагували на заяви про "антитерористичні заходи" Азербайджану.

Там заявили, що станом на 14:00 (13:00 за київським часом - ред.) ситуація на кордонах з Азербайджаном "порівняно стабільна".

Конфлікт щодо Нагірного Карабаху

Війна за Карабах триває вже понад 30 років. При розпаді СРСР цю територію у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. 1991 року регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" і назвався Нагірно-Карабаською республікою.

Після цього періодично відбувалися воєнні конфлікти.

Наприкінці квітня у Вашингтоні Вірменія та Азербайджан провели новий раунд переговорів. У середині травня сторони домовилися відновити переговори про делімітацію кордонів та нормалізацію відносин між країнами.

А у травні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включаючи Нагірний Карабах.

При цьому 1 вересня поблизу загального кордону Вірменії та Азербайджану знову сталася стрілянина. Тоді загинули троє військових.

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