Під час операції США у Венесуелі було вбито охорону Мадуро і розвідників з Куби, - Reuters
Під час операції США у Венесуелі загинули 100 осіб. Було вбито охорону захопленого Ніколаса Мадуро, а також кубинських військових та розвідників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агентство зазначило, що раніше Каракас не називав точну кількість загиблих, але армія опублікувала список з 23 імен своїх загиблих.
Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо повідомив, що під час операції США було вбито 100 людей.
Венесуельські офіційні особи заявили, що більша частина охорони Мадуро була вбита "холоднокровно", а Куба заявила про загибель своїх військових і співробітників розвідки у Венесуелі.
Також під час операції США дружина Мадуро, Сілія Флорес, яка була затримана разом з ним, отримала травму голови, а Мадуро - травму ноги.
Операція США у Венесуелі
Нагадаємо, 3 січня США провели масштабну спецоперацію у Венесуелі, в ході якої було затримано диктатора країни Ніколаса Мадуро. Американські військові вивезли його до США разом із дружиною Сілією Флорес.
За інформацією The Washington Post, під час захоплення Мадуро не менше 75 осіб загинули від авіаційних ударів та стрілецьких боїв у Каракасі. Жодного американця серед них немає.
Президент США Дональд Трамп публічно похвалився операцією, назвавши американську армію "найпотужнішою та найдосконалішою у світі".
Він також заявив, що Мадуро постане перед судом за звинуваченнями у наркотероризмі.
Окрім налагодження схем з наркоторгівлі, Мадуро звинувачують в незаконному володінні автоматичною зброєю та руйнівними пристроями, а також у змові з метою використання такої зброї проти США.
5 січня Мадуро і його дружина Сілія Флорес заявили про свою невинність у суді Нью-Йорка. Слухання тривало близько 30 хвилин, а наступне відбудеться 17 березня.
Трамп раніше заявляв, що США "керуватимуть" Венесуелою. Держсекретар США Марко Рубіо уточнив, що йдеться про координацію політики перехідного періоду. Пріоритетом залишається доступ до енергоресурсів для стабілізації світового ринку та "відбудови країни".
Рубіо розповів, що Сполучені Штати мають у Венесуелі триетапний процес, перший з яких передбачає видобування нафти.
А Трамп стверджує, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти.