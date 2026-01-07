Операція з захоплення Мадуро коштувала Венесуелі 75 життів, - The Washington Post
Під час операції США із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро не менше 75 осіб загинули від авіаційних ударів та стрілецьких боїв у Каракасі. Жодного американця серед них немає.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише американське видання The Washington Post.
Уряд США оцінив втрати Венесуели у щонайменше 75 осіб в результаті рейду американських військ за Мадуро. Зокрема, десятки осіб було вбито під час штурму резиденції диктатора Венесуели в Каракасі.
При цьому оцінки чиновників уряду США різняться, кількість жертв за різними версіями складає від 67 осіб, які загинули переважно від авіаударів, до 75 та навіть 80 осіб, більшість з яких було знищено під час штурму.
Джерела видання розповіли, що оцінки враховують загиблих венесуельських військових, а також найманців з Куби, які охороняли Мадуро. Окрім того, порахували й цивільних, які постраждали під час операції. Найбільша цифра з оцінок чиновників відповідає кількості загиблих, яку озвучила влада Венесуели.
При цьому сили Сполучених Штатів не втратили вбитими жодного військовослужбовця. Семеро військових отримали вогнепальні поранення під час штурму резиденції Мадуро. За даними Пентагону, п'ятеро з них вже повернулися до виконання службових обов'язків, а двоє, чи рани виявилися важкими, одужують після медичного втручання.
"Той факт, що ця надзвичайно складна та виснажлива місія була успішно виконана з такою невеликою кількістю травм, свідчить про досвід наших об’єднаних воїнів", - зазначили у Пентагоні.
Операція у Венесуелі: що кажуть в США
Нагадаємо, 3 січня США провели масштабну спецоперацію у Венесуелі, в результаті здійснивши затримання диктатора країни Ніколаса Мадуро. Диктатора військові США вивезли до Америки разом з його дружиною Сілією Флорес.
Президент США Дональд Трамп похвалився операцією у Венесуелі та назвав американську армію "найпотужнішою та найдосконалішою" у світі. При цьому США не планують окупувати Венесуелу, а представники Республіканської партії США запевняють, що військова операція не перетвориться на "нескінченну війну".
Загалом в США кожен третій американець схвалює військову операцію у Венесуелі, При цьому 72% опитаних стурбовані тим, що США втручаються в справи південноамериканської країни.