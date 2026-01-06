ua en ru
Трамп назвав операцію США у Венесуелі "дивовижним військовим подвигом"

США, Вівторок 06 січня 2026 20:04
Трамп назвав операцію США у Венесуелі "дивовижним військовим подвигом" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент США Дональд Трамп похвалився операцією у Венесуелі і назвав американську армію "найпотужнішою та найдосконалішою" у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зокрема, він назвав операцію у Венесуелі "дивовижним військовим подвигом".

"Вони знали, що ми йдемо... майже в усій країні було відключено електропостачання. Тоді вони зрозуміли, що є проблема. Не було електроенергії... Тож ми трохи їх здивували, але це було геніально. Це було геніально з тактичної точки зору. Це було неймовірно", - сказав американський президент.

Трамп також розповів, що в операції загинули "кубинці", проте жодних подробиць з цього приводу не надав.

Крім того, він наголосив, що операція у Венесуелі з усунення Ніколаса Мадуро доводить, що США мають "найпотужнішу, найсмертоноснішу і найдосконалішу" армію.

"Це найстрашніша армія на планеті Земля, і їй навіть немає рівних. Ви знаєте, я вже давно це кажу. Ніхто не може нас перемогти. Давно визнано, що США мають найпотужнішу військову міць у Західній півкулі", - заявив Трамп.

Операція США у Венесуелі

Нагадаємо, 3 січня США здійснили масштабну спецоперацію в Венесуелі, завдавши авіаударів по столиці Каракас. До операції були залучені авіація, Військово-морські сили, безпілотники та агентурні ресурси ЦРУ.

Метою операції стало затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого військові США вивезли до Америки разом з його дружиною - Сілією Флорес.

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив успіх операції та заявив, що Мадуро постає перед судом за звинуваченнями у наркотероризмі.

Окрім налагодження схем з наркоторгівлі Мадуро звинувачують в незаконному володінні автоматичною зброєю та руйнівними пристроями, а також у змові з метою використання такої зброї проти США.

В понеділок, 5 січня, Мадуро і його дружина Сілія Флорес заявили про свою невинність у суді Нью-Йорка. Слухання тривало близько 30 хвилин, а наступне відбудеться 17 березня.

РБК-Україна раніше писало, що судовий процес у справі поваленого президента Венесуели Ніколаса Мадуро у США розпочнеться не раніше 2027 року. Поки що суд лише встановлює графік обміну доказами та проводить підготовчі процедури.

