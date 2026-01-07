ua en ru
Все почнеться з нафти. Рубіо розповів про триетапний процес США у Венесуелі

США, Середа 07 січня 2026 19:12
UA EN RU
Все почнеться з нафти. Рубіо розповів про триетапний процес США у Венесуелі Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Державний секретар США Марко Рубіо розповів, що Сполучені Штати мають у Венесуелі триетапний процес, перший з яких передбачає видобування нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рубіо під час спілкування з журналістами.

"Перший етап - стабілізація країни. Ми збираємося видобувати від 30 до 50 мільйонів барелів нафти. Ми збираємося продавати її на ринку за ринковими цінами. Ми будемо контролювати, як розподіляються ці гроші", - пояснив він.

Рубіо зазначив, що другий етап - відновлення, забезпечення доступу американських, західних та інших країн до венесуельських ринків.

Третій етап, додав державний секретар США, - перехідний.

Операція США у Венесуелі

Нагадаємо, 3 січня США провели масштабну спецоперацію у Венесуелі, в ході якої було затримано диктатора країни Ніколаса Мадуро. Американські військові вивезли його до США разом із дружиною Сілією Флорес.

Президент США Дональд Трамп публічно похвалився операцією, назвавши американську армію "найпотужнішою та найдосконалішою у світі".

За інформацією The Washington Post, під час захоплення Мадуро не менше 75 осіб загинули від авіаційних ударів та стрілецьких боїв у Каракасі. Жодного американця серед них немає.

В середу, 7 січня, США захопили російський нафтовий танкер Marinera, який був пов’язаний із перевозкою венесуельської сирої нафти, після понад двотижневого переслідування в Атлантичному океані.

Операція проводилася Береговою охороною США разом із військовими і відбувалася у Північній Атлантиці, поблизу Ісландії та Шотландії.

Крім того, ще один танкер - Sophia, також пов’язаний із санкційною нафтою з Венесуели, був захоплений США у Карибському морі в рамках тієї ж кампанії.

Сполучені Штати Америки Венесуела Марко Рубіо
