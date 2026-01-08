Во время операции США в Венесуэле были убиты охрана Мадуро и разведчики из Кубы, - Reuters

Во время операции США в Венесуэле погибли 100 человек. Были убиты охрана захваченного Николаса Мадуро, а также кубинские военные и разведчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Также во время операции США жена Мадуро, Силия Флорес, которая была задержана вместе с ним, получила травму головы, а Мадуро - травму ноги.

Венесуэльские официальные лица заявили, что большая часть охраны Мадуро была убита "хладнокровно", а Куба заявила о гибели своих военных и сотрудников разведки в Венесуэле.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что во время операции США были убиты 100 человек.

Агентство отметило, что ранее Каракас не называл точное количество погибших, но армия опубликовала список из 23 имен своих погибших.

Операция США в Венесуэле

Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, в ходе которой был задержан диктатор страны Николас Мадуро. Американские военные вывезли его в США вместе с женой Силией Флорес.

По информации The Washington Post, во время захвата Мадуро не менее 75 человек погибли от авиационных ударов и стрелковых боев в Каракасе. Ни одного американца среди них нет.

Президент США Дональд Трамп публично похвастался операцией, назвав американскую армию "самой мощной и самой совершенной в мире".

Он также заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме.

Кроме налаживания схем по наркоторговле, Мадуро обвиняют в незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре с целью использования такого оружия против США.

5 января Мадуро и его жена Силия Флорес заявили о своей невиновности в суде Нью-Йорка. Слушание длилось около 30 минут, а следующее состоится 17 марта.

Трамп ранее заявлял, что США будут "управлять" Венесуэлой. Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что речь идет о координации политики переходного периода. Приоритетом остается доступ к энергоресурсам для стабилизации мирового рынка и "восстановления страны".

Рубио рассказал, что Соединенные Штаты имеют в Венесуэле трехэтапный процесс, первый из которых предусматривает добычу нефти.

А Трамп утверждает, что временная власть Венесуэлы передаст США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти.