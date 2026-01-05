"Я не винен": Мадуро у суді назвав себе чинним президентом Венесуели

Повалений президент Венесуели Ніколас Мадуро і його дружина Сілія Флорес заявили про свою невинність у суді Нью-Йорка. Наступне слухання відбудеться 17 березня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це написало видання Sky News.

У будівлі суду Даніеля Патріка Мойніхана на Мангеттені закінчилось перше с удове засідання у справі Мадуро. Воно тривало близько 30 хвилин.

Поваленого президента Венесуели в США звинуватили у багаторічній змові щодо контрабанди кокаїну та співпраці з відомими злочинними угрупованнями, серед яких картель Сіналоа та організація Tren de Aragua, визнані в США іноземними терористичними організаціями.

При цьому Ніколас Мадуро відкинув всі звинувачення у наркотероризмі, заявивши, що він "невинний, порядний чоловік" та "досі президент своєї країни".

"Я порядна людина і досі президент Венесуели. Вважаю себе військовополоненим, адже мене незаконно захопили в моєму будинку в Каракасі", - заявив Ніколас Мадуро у суді в Нью-Йорку.

Його дружина, Сілія Флорес, також не визнала себе винною у справі щодо незаконного обігу кокаїну, який, за версією американських слідчих, постачався до США протягом останніх років. Крім того, жінка заявила, що вона "досі перша леді Венесуели" та "повністю невинна".​​

Зазначимо, що Мадуро та його дружина Сілія Флорес розмовляли іспанською мовою, а їхні слова перекладались.

Адвокат Мадуро заявив, що його клієнта "викрали військові". Також захисник повідомив, що під час наступних засідань вимагатиме заставу.

До речі, за даними Bloomberg, Ніколас Мадуро найняв Баррі Поллака - давнього адвоката засновника WikiLeaks Джуліана Асанджа - для свого захисту у федеральній кримінальній справі в Манхеттені.

А ось адвокат Сілії Флорес повідомив, що його підзахисна "отримала серйозні травми" та попросив провести їй медогляд.

Суд призначив наступне слухання у справі на 17 березня 2026 року.