Перші солдати КНДР потрапили в полон, а у Трампа анонсували контакт з Путіним: новини за вихідні

У Трампа не виключили розмову з Путіним найближчим часом

Обраний президент США Дональд Трамп може найближчим часом поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним. А от підготовка до їх можливої зустрічі ще триває.

Так, в інтерв'ю ABC News майбутнього радника запитали, коли може відбутися зустріч Трампа та Путіна. На що той відповів: "Підготовка триває".

Полон військових КНДР

В суботу, 11 січня, український президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон у Курській області двох північнокорейських солдатів. Вони були поранені, але вижили. Після їх доставили до Києва і вони спілкувалися з СБУ.

Наступного дня розвідувальне агентство Південної Кореї теж підтвердило, що українські військові взяли в полон двох солдатів КНДР. Також там процитували слова одного з них, який сказав, що серед північнокорейських солдатів у РФ були "значні" втрати.

Зауважимо, що в неділю, 12 січня, з'явилось відео допиту полонених солдатів КНДР.

Тим часом Зеленський запропонував Кім Чен Ину забрати полонених солдатів КНДР, однак запропонував умову.

В Сумській області росіяни атакували дроном автобус

Російські окупанти у Сумській області атакували безпілотником рейсовий автобус.

Внаслідок атаки окупантів поранення отримали дві пасажирки - 42-річна та 30-річна жінки. Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Швеція доєднається до патрульної місії НАТО у Балтійському морі

Швеція вперше доєднається до патрульної місії НАТО у Балтійському морі.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на брифінгу повідомив, що Швеція відрядить три судна свого флоту та спостережний літак для участі у патрульній операції НАТО у Балтійському морі, завданням якої буде нагляд за підводною критичною інфраструктурою.

До Києва прибула єврокомісар з реагування на кризи

Єврокомісар з рівності, готовності та кризового реагування Аджа Лябіб цими вихідними відвідала Київ. Вона завітала до центру міста та поклала квіти до Стіни пам'яті.

США хочуть досягнути угоди про звільнення заручників з Гази

Президент США Джо Байден провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Уряд США сподівається досягти угоди щодо заручників у Газі та припинення вогню до того, як Байден піде з посади.

Тимчасом спецпредставник новобраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф наполіг на припиненні вогню в Газі до 20 січня. Зауважимо, що саме тоді закінчується термін правління Байдена.

Детальніше про його заяву можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський запропонував США допомогу у боротьбі з пожежами в Каліфорнії

У вівторок, 7 січня, в різних районах Лос-Анджелеса спалахнули шість пожеж. За кілька днів вони разом охопили понад 36 тисяч акрів (14 500 гектарів), або 56 квадратних миль, що у 2-1/2 рази перевищує площу Манхеттена.

8 січня у Каліфорнії було оголошено надзвичайний стан. Президент США Джо Байден скасував візит до Італії через стихію.

У неділю, 12 січня, Зеленський запропонував США допомогу у боротьбі з пожежами в Каліфорнії.

Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Погода на новому робочому тижні постійно змінюватиметься. Якщо в першій половині буде сухо і сонячно, то до його кінця "навалить" снігу і дощів.

Детальніше по погоду, яка очікує на українців цього тижня, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.