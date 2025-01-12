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Перший випадок співпраці. Швеція доєднається до патрульної місії НАТО у Балтійському морі

Швеція, Неділя 12 січня 2025 18:44
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Перший випадок співпраці. Швеція доєднається до патрульної місії НАТО у Балтійському морі Фото: Швеція доєднається до патрульної місії НАТО у Балтійському морі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Швеція доєднається до патрульної місії НАТО у Балтійському морі. Це перший випадок подібної співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на брифінгу повідомив, що Швеція відрядить три судна свого флоту та спостережний літак для участі у патрульній операції НАТО у Балтійському морі, завданням якої буде нагляд за підводною критичною інфраструктурою.

"Ці військові кораблі передаються під командування НАТО і будуть використовуватися для створення кращих умов для розуміння морської ситуації у Балтійському морі. Це значний і важливий внесок Швеції… та перший випадок, коли Швеція як союзник надає свої збройні сили для заходів НАТО зі стримування й оборони безпосередньо біля наших кордонів", - зазначив він.

Зауважимо, що сьогодні в Селені розпочалася щорічна конференція "Народ і оборона". На ній виступили прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та лідерка Соціал-демократичної партії Магдалена Андерссон.

РБК-Україна зібрало основні заяви лідерів країни в окремому матеріалі.

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