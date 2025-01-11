ЗСУ вперше взяли у полон двох військових КНДР у Курській області (фото)

Українські бійці вперше взяли у полон двох військових КНДР у Курській області. Зробити це було непросто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Наші воїни взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ", - розповів він.

Як зазначив президент, це завдання було непросте, бо зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі КНДР у війні проти України.

"Вдячний нашим воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб. Як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога", - констатував Зеленський.