ЗСУ вперше взяли у полон двох військових КНДР у Курській області (фото)
Українські бійці вперше взяли у полон двох військових КНДР у Курській області. Зробити це було непросто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Наші воїни взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ", - розповів він.
Як зазначив президент, це завдання було непросте, бо зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі КНДР у війні проти України.
"Вдячний нашим воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб. Як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога", - констатував Зеленський.
Ситуація в Курській області
Українські військові вже кілька місяців утримують плацдарм у Курській області. 5 січня Сили оборони атакували росіян у Курській області на кількох напрямках.
Наразі російські війська за підтримки солдатів КНДР намагаються відбити раніше зайняті позиції українськими військовими в Курській області. Росіяни вже зробили кілька спроб наступу. Зокрема, ще 14 грудня в ГУР заявили, що найближчим часом війська КНДР почнуть штурмувати позиції ЗСУ в Курській області.
Додамо, що становище військ КНДР у Курській області м'яко кажучи плачевне. На початку грудня Росія відправила на фронт у Курську область генерала. Приводом стало те, що військові КНДР скаржилися на те, що не доїдали.
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