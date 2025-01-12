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В Сумській області росіяни атакували дроном автобус: поранено двоє людей

Неділя 12 січня 2025 17:32
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В Сумській області росіяни атакували дроном автобус: поранено двоє людей Фото: наразі правоохоронці документують наслідки атаки (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні у Сумській області російські окупанти атакували безпілотників рейсовий автобус. Внаслідок атаки є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прокуратури Сумської області.

За даними слідства, 12 січня приблизно о 15:15, ворог застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, атакував безпілотником рейсовий автобус, який рухався по території Миропільської громади Сумського району.

Внаслідок атаки окупантів поранення отримали дві пасажирки - 42-річна та 30-річна жінки. Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)... Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора росіяни атакували дроном машину з людьми в селі Приморське Запорізької області. Унаслідок атаки загинула 47-річна мешканка села. Ще чотирьох людей було поранено. Йдеться про двох чоловіків 46-ти та 60-ти років і двох жінок 49-ти та 52-х років.

"Усі вони зараз у лікарні. Один із чоловіків у вкрай важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", - писав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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