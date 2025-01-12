До Києва прибула єврокомісар з реагування на кризи

До Києва прибула єврокомісар з рівності, готовності та кризового реагування Аджа Лябіб. Вона відвідала центр міста та поклала квіти до Стіни пам'яті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в соцмережі Х.

Вона наголосила, що є цінності, які світ ніколи не повинен сприймати як належне, а саме свобода, демократія та верховенство права. "Біля Стіни пам'яті я віддаю шану хоробрим українським захисникам, які заплатили найвищу ціну за свою країну, свій народ і майбутнє всіх нас. Нехай вона не буде марною", - підкреслила вона.

Зауважимо, що Стіна пам'яті в Києві - це меморіал, присвячений військовослужбовцям, які загинули, захищаючи Україну.

Він розташований на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, уздовж його стін на Михайлівській площі.

Стіна пам'яті - це не лише меморіал, а й важливе нагадування про боротьбу за незалежність та свободу України. Вона символізує шану до тих, хто пожертвував своїм життям заради майбутнього країни.

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