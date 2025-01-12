Зеленський запропонував США допомогу у боротьбі з пожежами в Каліфорнії

У Каліфорнії досі тривають масштабні пожежі. Україна може допомогти США боротись з катастрофою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

За словами президента вже 150 українських рятувальників підготовлені для надання необхідної допомоги.

"Там дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя. Зараз це опрацьовується, відповідними каналами ми запропонували нашу допомогу американській стороні", - пояснив він.

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку та дипломатам підготувати можливість участі українських рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії.

Пожежі у Лос-Анджелесі

У вівторок, 7 січня, в різних районах Лос-Анджелеса спалахнули шість пожеж. За кілька днів вони разом охопили понад 36 тисяч акрів (14 500 гектарів), або 56 квадратних миль, що у 2-1/2 рази перевищує площу Манхеттена.

8 січня у Каліфорнії було оголошено надзвичайний стан. Президент США Джо Байден скасував візит до Італії через стихію.

Найбільш руйнівна в історії Лос-Анджелеса пожежа зрівняла з землею цілі райони та залишила тліючі руїни того, що колись було людськими будинками та майном.

Стихія забрала життя щонайменше 11 людей і пошкодила або зруйнувала 10 тисяч будівель. Щонайменше 13 людей вважаються зниклими безвісти.

Зауважимо, що сьогодні стало відомо, що ворожа пропаганда поширює фейкове відео про нібито особняки українських військових у США. Україна спростувала ці твердження, назвавши їх брехнею для дискредитації ЗСУ.

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