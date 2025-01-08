В елітному районі Лос-Анджелеса вирує лісова пожежа: 30 тисяч людей змушені евакуюватися

У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан через масштабні пожежі, що охопили будинки в передмістях Лос-Анджелеса. Вогонь швидко поширюється, загрожуючи трьом районам. Понад 30 тисяч людей отримали наказ залишити свої домівки в елітному районі Pacific Palisades, популярному серед голлівудських зірок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters .

Пожежа, яка вже отримала назву Palisades Fire, знищила вже понад 1182 гектари території між Санта-Монікою і Малібу. Потужні вітри та суха погода сприяють швидкому поширенню вогню. За словами представників пожежної служби, кілька людей отримали травми, серед них – опіки обличчя та рук. Також постраждала жінка-пожежниця.

Ще одна пожежа, Eaton Fire, спалахнула поблизу Пасадени, знищивши 162 гектари за кілька годин. Майже 100 мешканців будинку для літніх людей евакуювали, багато з них у візках та на ношах.

Третя пожежа, Hurst Fire, розпочалася у районі Сільмар на північному заході Лос-Анджелеса, також змусивши місцевих жителів залишити свої будинки.

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі (фото: Getty Images)

Загроза культурній спадщині та затори на дорогах

Вогонь дійшов до території музею Getty Villa, але колекція цінних експонатів залишилася неушкодженою завдяки превентивним заходам.

Місцева мешканка Сінді Феста розповіла, що під час евакуації полум’я майже торкалося автомобілів: "Люди залишали свої машини просто на дорозі. Пальми і схили – усе горить".

Через обмежену кількість доріг до узбережжя рух транспорту був паралізований, змушуючи людей тікати пішки.

Будинки знаменитостей опинилися під загрозою

Попередження про найвищий рівень небезпеки через сильні вітри (до 130 км/год) і суху погоду було оголошено Національною метеорологічною службою.

Pacific Palisades, де проживають багато знаменитостей, опинився в епіцентрі пожежі. Під загрозою опинилися будинки багатьох знаменитостей, зокрема Ріанни, Бена Аффлека, Тайри Бенкс, Дженніфер Еністон, Бредлі Купера, Тома Хенкса та Джеймса Вудса. У зоні евакуації також перебуває резиденція віце-президента США Камали Гарріс. Актор Джеймс Вудс повідомив, що евакуювався, але не знає, чи вцілів його будинок. Актор Стів Гуттенберг закликав усіх не хвилюватися за майно, а рятувати своє життя та близьких.