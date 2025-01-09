Лісові пожежі у США посилилися, Байден скасував візит до Італії через стихію

У передмістях Лос-Анджелеса продовжують вирувати масштабні пожежі. Через надзвичайну ситуацію, президент США Джо Байден скасував візит до Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та CNN.

За даними Департаменту лісового господарства та пожежної охорони Каліфорнії, станом на вечір середи, 8 січня, пожежа спалила щонайменше 50 акрів біля Голлівудських пагорбів.

Зокрема, вогонь знищив частину каньйону Руньйон. Це популярне місце для походів та вигулу собак серед місцевих жителів.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом мобілізував понад 7500 пожежників та співробітників служб із надзвичайних ситуацій для захисту населення.

Ньюсом також видав указ, який передбачає заходи для підтримки постраждалих від пожеж.

"Ми спрямовуємо всі наявні ресурси на боротьбу з цими лісовими пожежами, зокрема залучаємо місцеві та федеральні ресурси. У Каліфорнії тисячі людей працюють на місцях для боротьби з цими пожежами", - сказав він.

Візит Байдена до Італії скасовано

Через масштабні пожежі президент США Джо Байден скасував заплановану поїздку до Італії.

Він планував відвідати Італію з 9 по 12 січня та зустрітися з Папою Римським Франциском, президентом Італії Серджо Маттареллою та прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

У Білому домі зазначили, що після повернення ввечері у середу з Лос-Анджелеса, де Байден зустрівся з поліцією, пожежниками та співробітниками служби з надзвичайних ситуацій, "президент ухвалив рішення скасувати свою майбутню поїздку до Італії, щоб зосередитися на керівництві повним федеральним реагуванням у найближчі дні".