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Зеленський запропонував Кім Чен Ину забрати полонених солдатів КНДР, але є умова

Неділя 12 січня 2025 20:21
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Зеленський запропонував Кім Чен Ину забрати полонених солдатів КНДР, але є умова Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Україна готова передати главі КНДР Кім Чен Ину північнокорейських солдатів, які ЗСУ взяли у полон в ході бойових дій. Однак для повернення військових є одна умова.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії", - заявив глава держави.

Зеленский зазначив, що окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, будуть і інші. І це лише питання часу.

У свою чергу для тих північнокорейських солдатів, які не захочуть повертатися, можуть бути деякі інші шляхи.

"Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість", - розповів президент.

Володимир Зеленський наголосив, що ніхто у світі не має сумніватися, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР.

"Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО й намагання переписати історію, а тепер він не може без такої військової допомоги від Пхеньяна", - резюмував глава української держави.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон у Курській області двох північнокорейських солдатів. Вони були поранені, але вижили. Після їх доставили до Києва і вони спілкувалися з СБУ.

Сьогодні розвідувальне агентство Південної Кореї теж підтвердило, що українські військові взяли в полон двох солдатів КНДР. Також там процитували слова одного з них, який сказав, що серед північнокорейських солдатів у РФ були "значні" втрати.

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