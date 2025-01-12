Зеленський запропонував Кім Чен Ину забрати полонених солдатів КНДР, але є умова

Україна готова передати главі КНДР Кім Чен Ину північнокорейських солдатів, які ЗСУ взяли у полон в ході бойових дій. Однак для повернення військових є одна умова.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії", - заявив глава держави.

Зеленский зазначив, що окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, будуть і інші. І це лише питання часу.

У свою чергу для тих північнокорейських солдатів, які не захочуть повертатися, можуть бути деякі інші шляхи.

"Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість", - розповів президент.

Володимир Зеленський наголосив, що ніхто у світі не має сумніватися, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР.

"Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО й намагання переписати історію, а тепер він не може без такої військової допомоги від Пхеньяна", - резюмував глава української держави.