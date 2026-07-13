Перевірку ВОД абітурієнтів автоматизували: кого це стосується та як працюватиме

Перевірку військово-облікових документів (ВОД) під час вступної кампанії в Україні автоматизували. Цей процес здійснюватиметься через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.
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Українцям розповіли, що МОН (спільно з Міністерством оборони України) автоматизувало перевірку військово-облікових документів під час вступної кампанії.
Йдеться про те, що з 10 липня 2026 року в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) запрацювала інформаційна взаємодія з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Повідомляється, що новий механізм спрощує вступну процедуру.
"Після подання першої заяви перевірка військово-облікових документів відбуватиметься автоматично через взаємодію державних реєстрів", - пояснили в МОН.
Уточнюється, що таке нововведення:
Згідно з інформацією МОН, автоматична перевірка запускатиметься після подання вступником першої заяви через електронний кабінет:
Якщо потрібно, заклад освіти зможе повторно ініціювати перевірку "вручну" - через функцію "Перевірити ВОД" в ЄДЕБО.
У МОН нагадали, що подання заяв на вступ до бакалаврату у 2026 році:
При цьому вже зараз триває подання заяв до закладів професійної та фахової передвищої освіти.
Перш за все контроль ВОД здійснюватиметься в межах виконання вимог до зарахування громадян України чоловічої статі віком від 17 років.
Крім того, перевірка військово-облікових документів під час вступної кампанії стосується громадянок України віком від 17 років, які:
За даними МОН, вступники з тимчасово окупованих територій (ТОТ), які мають підтверджені спеціальні умови вступу в ЄДЕБО, не потребують успішного проходження перевірки військово-облікового документа для зарахування.
Повідомляється також, що після скасування воєнного стану такі здобувачі матимуть відстрочення тривалістю 7 днів - для оформлення військового обліку відповідно до чинного законодавства.
Українцям пояснили, що перевірку пройдено успішно, якщо система видає один із таких статусів:
Якщо статус має значення "В процесі перевірки" або "Помилка системи", вступнику рекомендується зачекати.
За умови, що статус не змінюється впродовж трьох діб, потрібно:
Тим часом якщо система повідомляє про відсутність РНОКПП, помилки в персональних даних або неможливість ідентифікувати особу, заклад освіти повинен:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про військовий документ у смартфоні - як школярам отримати е-ВОД і коли він знадобиться.
Крім того, ми пояснювали, як МОН оновило правила вступу для абітурієнтів у 2026 році.
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