Проверку ВУД абитуриентов автоматизировали: кого это касается и как будет работать

Проверку военно-учетных документов (ВУД) во время вступительной кампании в Украине автоматизировали. Этот процесс будет осуществляться через Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Главное:
Украинцам рассказали, что МОН (совместно с Министерством обороны Украины) автоматизировало проверку военно-учетных документов во время вступительной кампании.
Речь о том, что с 10 июля 2026 года в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) заработало информационное взаимодействие с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.
Сообщается, что новый механизм упрощает процедуру поступления.
"После подачи первого заявления проверка военно-учетных документов будет производиться автоматически через взаимодействие государственных реестров", - объяснили в МОН.
Уточняется, что такое нововведение:
Согласно информации МОН, автоматическая проверка будет запускаться после подачи поступающим первого заявления через электронный кабинет:
Если нужно, учебное заведение сможет повторно инициировать проверку "вручную" - через функцию "Проверить ВУД" в ЕГЭБО.
В МОН напомнили, что подача заявлений на поступление на бакалаврат в 2026 году:
При этом уже сейчас идет подача заявлений в заведения профессионального и профессионального высшего образования.
Прежде всего, контроль ВУД будет осуществляться в рамках выполнения требований к зачислению граждан Украины мужского пола в возрасте от 17 лет.
Кроме того, проверка военно-учетных документов во время вступительной кампании касается гражданок Украины в возрасте от 17 лет, которые:
По данным МОН, поступающие с временно оккупированных территорий (ВОТ), которые имеют подтвержденные специальные условия поступления в ЕГЭБО, не нуждаются в успешном прохождении проверки военно-учетного документа для зачисления.
Сообщается также, что после отмены военного положения у таких соискателей будет отсрочка продолжительностью 7 дней - для оформления военного учета в соответствии с действующим законодательством.
Украинцам объяснили, что проверка пройдена успешно, если система выдает один из таких статусов:
Если статус имеет значение "В процессе проверки" или "Ошибка системы", поступающему рекомендуется подождать.
При условии, что статус не меняется в течение трех суток, нужно:
Между тем если система сообщает об отсутствии РНУКПН, ошибках в персональных данных или невозможности идентифицировать личность, учебное заведение должно:
Напомним, ранее мы рассказывали о военном документе в смартфоне - как школьникам получить е-ВУД и когда он понадобится.
Кроме того, мы объясняли, как МОН обновило правила поступления для абитуриентов в 2026 году.
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