МОН оновило правила вступу: 6 головних змін, про які мають знати абітурієнти-2026

Міністерство освіти і науки оновило правила вступу на бакалаврат у 2026-му, суттєво оптимізувавши процедуру подання документів та розширивши можливості для абітурієнтів.

У бліц-інтрев'ю РБК-Україна заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко розповів про головні зміни.

Головне: Ліміт заяв: загальну кількість скорочено до 10, з них лише 5 - на бюджет.

загальну кількість скорочено до 10, з них лише 5 - на бюджет. Мотиваційні листи: скасовано як обов'язковий складник вступної заяви.

скасовано як обов'язковий складник вступної заяви. Творчі конкурси: збільшено їхню вагу, при цьому вплив оцінки з математики зменшено до 0,075.

збільшено їхню вагу, при цьому вплив оцінки з математики зменшено до 0,075. Результати тестів: можна використовувати результати НМТ за 2023-2026 роки (без комбінування).

можна використовувати результати НМТ за 2023-2026 роки (без комбінування). Українці за кордоном: дозволено використовувати результати національних випускних іспитів країн Європи замість НМТ.

Ліміт на заяви

Загальну кількість заяв на вступ скорочено до 10, з яких лише 5 можуть бути на бюджет.

"Таке рішення ухвалили на основі статистики минулих років, коли була можливість подавати 15 заяв: 86% вступників зараховані за одним із трьох перших пріоритетів, а кількість всіх заяв від 11-го до 15-го пріоритету мали менше половини відсотка", -- пояснив Трофименко.

Скасування мотиваційних листів

Цей інструмент більше не є обов'язковим складником вступної заяви. За словами Трофименка, "це знімає зайву формальність, яка часто не давала реального впливу на якість відбору".

Творчі спеціальності

Зросла вага творчого конкурсу у загальному балі. Відповідно, вплив оцінки з математики зменшено до 0,075 (менше 10%).

Фото: головні дати вступної кампанії (інфографіка РБК-Україна)

Результати НМТ

Вступники можуть використовувати результати тестування за 2023, 2024, 2025 або 2026 роки. При цьому комбінувати предмети з різних років не дозволяється.

"Для розрахунку конкурсного бала береться повний комплект результатів одного року", - наголошує Трофименко.

Українці за кордоном та мешканці ТОТ

Випускники шкіл у країнах Європи відтепер можуть використовувати результати національних випускних іспитів замість НМТ. Також розширено доступ до вступу через освітні центри для абітурієнтів із територій активних бойових дій та ТОТ.