Перестрелка в Броварах и протесты в центре Киева: новости за 29 мая

Коллаж РБК-Украина

В Броварах произошла массовая перестрелка, в центре Киева устроили акцию протеста, президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 29 мая, - в материале РБК-Украина

Массовая перестрелка в Броварах: что известно

Утром 29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка с участием сотни человек, которые были вооружены ружьями и пистолетами. Предварительно, в результате перестрелки ранения получили 3 человека. Причиной вооруженного конфликта стало из-за распределения пассажиропотока.

По состоянию на вечер 29 мая правоохранителям удалось разыскать и задержать почти 30 участников перестрелки. Сегодня всем задержанным вручат подозрения.

Все подробности инцидента - в материале РБК-Украина.

Еще в трех областях разрешили смягчить карантин

По данным Министерства здравоохранения, смягчить карантин готовы 20 областей. Однако, ослаблять ограничения пока не будут четыре региона.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По последним данным, смягчить карантин разрешили в Луганской, Волынской и Закарпатской областях. А Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области остаются с ограничениями.

Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ

Соединенные Штаты Америки разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Средства, которые Вашингтон выделял на деятельность ВОЗ, перенаправят другим международным организациям.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

Свое решение американский лидер объяснил тем, что организация отказалась проводить реформы, которые предлагал Вашингтон.

В Киеве устроили массовый протест: в центре перекрыли движение

В Киеве устроили акцию протеста инвесторы трех жилых комплексов столицы, строительство которых остановилось еще в 2018 году. Без жилья остались тысячи людей, которые уже заплатили за свои квартиры.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники акции, которые пикетировали здание Киевской городской государственной администрации, перекрыли движение на улице Крещатик. Инвесторы требуют от органов власти ответа, почему остановлено строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотики", "Патриотики на озерах".

Минск закончился еще в 2015: в Раде заявили о "моральном праве" выйти из соглашений

Украинская сторона имеет политическое и моральное право отказаться от минских соглашений по урегулированию на Донбассе, если Россия "покажет свою недобросовестность". При этом минские соглашения закончились еще в 2015.

Об этом в интервью lb.ua заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко.

По его словам, Украина имеет моральное право отказаться от минских соглашений и искать другие варианты решения вопросов Донбасса, если Россия "покажет свою недобросовестность". В то же время Москва уже пошла на такой шаг, проведя "выборы" в оккупированных районах.

Протесты в США: Белый дом заблокировали, полицию забросали камнями

В пятницу в нескольких городах США люди снова вышли на акции протестов. Массовые акции начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, арестованного в Миннеаполисе. Об этом пишет "Голос Америки".

Так, акции переросли в беспорядки. В частности, в Атланте, штат Джорджия, перед зданием телекомпании CNN протестующие сожгли флаг США, подожгли автомобиль и разбили несколько окон. Один полицейский получил травму.

В Вашингтоне протестующие подошли к Белому дому, который на некоторое время был переведен в режим локдауна, а потом двинулись к Капитолию. CNN пишет, что несколько человек были арестованы после того, как протестующие бросили камни в полицейский участок Шарлотт-Мекленбург и его сотрудников.

Грозовые ливни и жара до +34: погода в июне готовит сюрпризы украинцам

Погода в Украине в июне 2020 года принесет обильные осадки в первой половине месяца, причем ожидаются также и грозы, ливни и шквалы. В целом же синоптическая ситуация в первый месяц лета будет похожа на майскую.

Украинцев ожидают и жаркие дни, но среднемесячная температура воздуха по стране будет составлять около +20…+25 градуса. Такой прогноз дали в Украинском гидрометцентре.

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