Полиция задержала 28 участников перестрелки в Броварах

Фото: задержание причастных к перестрелке (facebook.com/UA.National.Police)

У задержанных изъяли 16 единиц оружия

По состоянию на вечер 29 мая правоохранителям удалось разыскать и задержать почти 30 участников сегодняшней перестрелки в Броварах. Завтра всем задержанным вручат подозрения.

Об этом заявил начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Как рассказал Небытов, первые 11 задержанных прибыли в Бровары из Винницкой области. Сейчас все задержанные находятся в изоляторах временного содержания, уже завтра они получат подозрения. Установили личности уже 39 участников перестрелки.

"Для задержания других участников мы ввели специальную полицейскую операцию. Результатом стало в настоящее время уже 28 задержанных, 6 единиц транспорта, изъято 16 единиц огнестрельного оружия. Следователь обратится в суд с ходатайством о содержании под стражей", - рассказал он.

Отметим, утром 29 мая в Броварах сотня вооруженных людей устроила перестрелку. В результате стрельбы ранения получили по меньшей мере трое. С места происшествия участники скрылись на автомобилях.

Полиция считает, что причиной массовой перестрелки в Броварах стал конфликт двух компаний-перевозчиков из-за распределения пассажиропотока.

Кроме того, перестрелка в Броварах была квалифицирована полицией как покушение на массовое убийство.

Добавим, участников перестрелки в Броварах правоохранители задерживали в нескольких областях.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Светлевская