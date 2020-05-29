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Полиция назвала причину перестрелки в Броварах

Новости » Происшествия     29.05.2020 - 19:09
Полиция назвала причину перестрелки в Броварах
Фото: задержание участника перестрелки (facebook com UA National Police)

Перестрелка произошла из-за распределения пассажиропотока

Сегодняшняя массовая перестрелка в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока между местными компаниями. Поиски и задержание всех участников перестрелки продолжаются.

Об этом заявили в Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что конфликт возник между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток. Обеими компаниями владеют предприниматели из Киева.

Сейчас поиски причастных к перестрелке продолжаются, часть из них задержали на территории Винницкой и Житомирской областей.

Напомним, утром 29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка с участием сотни человек, которые были вооружены ружьями и пистолетами. Предварительно, в результате перестрелки ранения получили 3 человека.

Как писало РБК-Украина, полиция задержала не менее 20 причастных к перестрелке в Броварах.

Кроме того, глава МВД Арсен Аваков заявил о возможных связях полиции Винницкой области с перестрелкой в Броварах.

Добавим, перестрелка в Броварах была квалифицирована как покушение на массовое убийство.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины полицияБроварыперестрелкапассажиропоток
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