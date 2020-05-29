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Еще в трех областях разрешили смягчить карантин

Новости » Общество     29.05.2020 - 12:08
Еще в трех областях разрешили смягчить карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Смягчить карантин разрешили в Луганской, Волынской и Закарпатской областях

По данным Министерства здравоохранения, смягчить карантин готовы 20 областей. Однако, ослаблять ограничения пока не будут четыре региона.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По последним данным, смягчить карантин разрешили в Луганской, Волынской и Закарпатской областях. А Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области остаются с ограничениями.

Еще в трех областях разрешили смягчить карантин

В частности, глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш заявил, что его область готова до выхода из карантина. Он добавил, что остаются два района - Шумский и Кременецкий - где не ослабляются карантинные ограничения из-за ситуации с заболеваемости коронавирусом.

Напомним, в Украине действует адаптивный карантин до 22 июня. Однако, страна постепенно выходит из карантинных ограничений. В частности, было подготовлено 5 этапов, сейчас украинцы готовятся ко второму.

Добавим, что уже открыли метро, запустили общественный транспорт, а с 1 июня возобновится ж/д сообщение.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" открыла продажу билетов на почти 30 поездов.

Отметим, украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины карантин
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