Минск закончился еще в 2015: в Раде заявили о "моральном праве" выйти из соглашений

Фото: Александр Мережко (РБК-Украина)

Украина имеет моральное право выйти из Минска, если Россия "покажет недобросовестность"

Украинская сторона имеет политическое и моральное право отказаться от минских соглашений по урегулированию на Донбассе, если Россия "покажет свою недобросовестность". При этом минские соглашения закончились еще в 2015.

Об этом в интервью lb.ua заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко.

По его словам, Украина имеет моральное право отказаться от минских соглашений и искать другие варианты решения вопросов Донбасса, если Россия "покажет свою недобросовестность". В то же время Москва уже пошла на такой шаг, проведя "выборы" в оккупированных районах.

"В том случае, если Украина соблюдает свои обязательства, а Россия нет, у нас появляется право - и я здесь провожу аналогию с международным договором - из-за несоблюдения и нарушения договоренности контрагентом выйти из процесса", - отметил Мережко и добавил, что санкции останутся в силе, поскольку выход из Минска произойдет не по вине Киева.

Он подчеркнул, что минские соглашения закончились еще 31 декабря 2015 года, а на сегодня речь идет о попытках сохранить обязательства и наполнить их новым содержанием. В то же время нардеп отрицает планы по разработке "Минска-3".

"Такого плана пока нет. Сейчас мы сосредоточены только на добросовестном выполнении того, что зафиксировано в тексте минских соглашений, несмотря на все интерпретации, на некоторые положения, которые мы отвергаем", - добавил Мережко.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что глава российской делегации в Минске Борис Грызлов не присутствовал на последних консультациях, хотя и сам обвинил Украину в срыве переговоров.

На крайних переговорах Контактной группы стороны договорились согласовать списки для обмена пленными.

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Автор: РБК-Украина