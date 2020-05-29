ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минск закончился еще в 2015: в Раде заявили о "моральном праве" выйти из соглашений

Новости » Политика     29.05.2020 - 13:12
Минск закончился еще в 2015: в Раде заявили о "моральном праве" выйти из соглашений
Фото: Александр Мережко (РБК-Украина)

Украина имеет моральное право выйти из Минска, если Россия "покажет недобросовестность"

Украинская сторона имеет политическое и моральное право отказаться от минских соглашений по урегулированию на Донбассе, если Россия "покажет свою недобросовестность". При этом минские соглашения закончились еще в 2015.

Об этом в интервью lb.ua заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко.

По его словам, Украина имеет моральное право отказаться от минских соглашений и искать другие варианты решения вопросов Донбасса, если Россия "покажет свою недобросовестность". В то же время Москва уже пошла на такой шаг, проведя "выборы" в оккупированных районах.

"В том случае, если Украина соблюдает свои обязательства, а Россия нет, у нас появляется право - и я здесь провожу аналогию с международным договором - из-за несоблюдения и нарушения договоренности контрагентом выйти из процесса", - отметил Мережко и добавил, что санкции останутся в силе, поскольку выход из Минска произойдет не по вине Киева.

Он подчеркнул, что минские соглашения закончились еще 31 декабря 2015 года, а на сегодня речь идет о попытках сохранить обязательства и наполнить их новым содержанием. В то же время нардеп отрицает планы по разработке "Минска-3".

"Такого плана пока нет. Сейчас мы сосредоточены только на добросовестном выполнении того, что зафиксировано в тексте минских соглашений, несмотря на все интерпретации, на некоторые положения, которые мы отвергаем", - добавил Мережко.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что глава российской делегации в Минске Борис Грызлов не присутствовал на последних консультациях, хотя и сам обвинил Украину в срыве переговоров.

На крайних переговорах Контактной группы стороны договорились согласовать списки для обмена пленными.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Донбассминские соглашенияВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь