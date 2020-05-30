Протесты в США: Белый дом заблокировали, полицию забросали камнями

Фото: протесты в США (twitter.com/rights_natural)

Также протестующие перекрывают движение и разбивают автомобили

В пятницу в нескольких городах США люди снова вышли на акции протестов. Массовые акции начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, арестованного в Миннеаполисе.

Об этом пишет "Голос Америки".

Так, акции переросли в беспорядки. В частности, в Атланте, штат Джорджия, перед зданием телекомпании CNN протестующие сожгли флаг США, подожгли автомобиль и разбили несколько окон. Один полицейский получил травму.

Мужчина с флагом движения "Жизнь черных имеет значение" забрался на три огромные буквы CNN, стоящие перед входом, другие оставили на буквах различные надписи. Власти Атланты называют протесты "хаосом" и призывают людей разойтись по домам.

It’s not just Minneapolis, we are now seeing protests in cities across the country over the death of George Floyd. This is in Atlanta as some smash the glass at our downtown CNN headquarters. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/iwJxFaUfxW — Omar Jimenez (@OmarJimenez) May 30, 2020

В калифорнийском городе Сан-Хосе протестующие перекрыли часть шоссе, уничтожили несколько автомобилей и забрасывали полицейских бутылками и камнями.

В центре Хьюстона, штат Техас, прошла демонстрация под лозунгами "Прекратить жестокость полиции" и "Жизнь черных имеет значение". Полиция арестовала женщину, которая, по неподтвержденным данным, достала огнестрельное оружие.

В Вашингтоне протестующие подошли к Белому дому, который на некоторое время был переведен в режим локдауна, а потом двинулись к Капитолию.

CNN пишет, что несколько человек были арестованы после того, как протестующие бросили камни в полицейский участок Шарлотт-Мекленбург и его сотрудников.

An update on the scene at the Barclays Center tonight as protests continue following the killing of #GeorgeFloyd



pic.twitter.com/ZBZuG2AgHh — HOT 97 (@HOT97) May 30, 2020

Police now have riot shields, something like milk splashed on police pic.twitter.com/GG94kbsT2e — Gwynne Hogan (@GwynneFitz) May 30, 2020

Напомним, 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота полицейские задержали 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, один из офицеров применил удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

РБК-Украина писало, что офицера полиции, который участвовал в задержании Джорджа Флойда, арестовали.

После убийства афроамериканца Джоржда Флойда в США начались массовые протесты.

Протестующие громили машины и били стекла магазинов, город захлестнули массовые беспорядки, на улицы вышла полиция, ранения получили около 10 человек.

Позже в Миннеаполисе ввели чрезвычайную ситуацию, в город вошла Нацгвардия, минимум 70 человек задержали.

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Автор: Инна Собора