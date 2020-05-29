Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/lestudio1)

Средства перенаправят другим организациям

Соединенные Штаты Америки разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Средства, которые Вашингтон выделял на деятельность ВОЗ, перенаправят другим международным организациям.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

Свое решение американский лидер объяснил тем, что организация отказалась проводить реформы, которые предлагал Вашингтон.

Отметим, конфликт между Трампом и ВОЗ возник из реагирования организации на пандемию коронавируса, которое президент США считает медленным. Трамп также обвинял ВОЗ в подыгрывании Китаю и помощи в сокрытии вспышки коронавируса в Ухане.

Напомним, недавно Трамп пригрозил навсегда прекратить финансирование ВОЗ, если организация за 30 дней не решит внутренние проблемы.

Также американский президент призывал ВОЗ улучшить свое отношение к США и быть справедливой ко всем странам.

Кроме того, в Госдепе США планируют создать аналог ВОЗ для борьбы с будущими вспышками различных заболеваний.

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Автор: Дмитрий Левицкий