Перестрілка в Броварах і протести в центрі Києва: новини за 29 травня

Колаж РБК-Україна

У Броварах сталася масова перестрілка, в центрі Києва влаштували акцію протесту, президент США Дональд Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 29 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Масова перестрілка в Броварах: що відомо

Вранці 29 травня у Броварах сталася масова перестрілка за участі сотні осіб, які були озброєні рушницями та пістолетами. Попередньо, в результаті перестрілки поранення отримали 3 людини. Причиною збройного конфлікту стало через розподіл пасажиропотоку.

Станом на вечір 29 травня правоохоронцям вдалося розшукати та затримати майже 30 учасників перестрілки. Сьогодні всім затриманим вручать підозри.

Всі подробиці інциденту - в матеріалі РБК-Україна.

Ще в трьох областях дозволили пом'якшити карантин

За даними Міністерства охорони здоров'я, пом'якшити карантин готові 20 областей. Однак, послаблювати обмеження поки не будуть чотири регіони.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За останніми даними, пом'якшити карантин дозволили в Луганській, Волинській та Закарпатській областях. А Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області залишаються з обмеженнями.

Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ

Сполучені Штати Америки розривають відносини із Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Кошти, які Вашингтон виділяв на діяльність ВООЗ, перенаправлять іншим міжнародним організаціям.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі.

Своє рішення американський лідер пояснив тим, що організація відмовилася проводити реформи, які пропонував Вашингтон.

В Києві влаштували масовий протест: в центрі перекрили рух

В Києві влаштували акцію протесту інвестори трьох житлових комплексів столиці, будівництво яких зупинилося ще в 2018 році. Без житла залишилися тисячі людей, які вже заплатили за свої квартири.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Учасники акції, які пікетують будівлю Київської міської державної адміністрації, перекрили рух на вулиці Хрещатик. Інвестори вимагають від органів влади відповіді, чому зупинено будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотики", "Патріотики на озерах".

Мінськ закінчився ще у 2015: у Раді заявили про "моральне право" вийти з угод

Українська сторона має політичне і моральне право відмовитися від мінських угод щодо врегулювання на Донбасі, якщо Росія "покаже свою несумлінність". При цьому мінські угоди закінчилися ще у 2015.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

За його словами, Україна має моральне право відмовитися від мінських угод і шукати інші варіанти розв'язання питань Донбасу, якщо Росія "покаже свою несумлінність". Водночас Москва вже пішла на такий крок, провівши "вибори" в окупованих районах.

Протести в США: Білий дім заблокували, поліцію закидали камінням

У п'ятницю в декількох містах США люди знову вийшли на акції протестів. Масові акції почалися після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, заарештованого в Міннеаполісі. Про це пише "Голос Америки".

Так, акції переросли у заворушення. Зокрема, в Атланті, штат Джорджія, перед будівлею телекомпанії CNN протестувальники спалили прапор США, підпалили автомобіль і розбили кілька вікон. Один поліцейський отримав травму.

У Вашингтоні протестувальники підійшли до Білого дому, який на деякий час був переведений в режим локдауна, а потім рушили до Капітолія. CNN пише, що кілька людей були арештовані після того, як протестуючі кинули каміння в поліцейську ділянку Шарлотт-Мекленбург і його співробітників.

Грозові зливи і спека до +34: погода в червні готує сюрпризи українцям

Погода в Україні в червні 2020 року принесе рясні опади у першій половині місяця, причому очікуються також і грози, зливи та шквали. В цілому ж синоптична ситуація в перший місяць літа буде схожа на травневу.

Українців чекають і спекотні дні, але середньомісячна температура повітря по країні складатиме приблизно +20...+25 градуси. Такий прогноз дали в Українському гідрометцентрі.

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