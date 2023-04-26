Зеленський провів телефонні переговори з Сі Цзіньпіном

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Володимира Зеленського.

"Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона (телефонна розмова, - ред.), а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", - пише президент.

Як відзначив президент, телефонні перемовини з Сі були тривалими й змістовними. Також він відзначив, що призначення посла України в Китаї дасть поштовх розвитку двосторонніх відносин між країнами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в березні лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Москву з офіційним візитом, де зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Ще напередодні його візиту до країни-агресора, з'явилася інформація, що Сі Цзіньпін може поговорити з президентом України.

В інтерв'ю Associated Press, Володимир Зеленський заявив, що не контактував з китайським лідером з початку повномасштабного вторгнення Росії, у зв'язку з чим хотів би, щоб Сі відвідав Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.