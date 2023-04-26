Британська розвідка назвала ключову подію останнього тижня у битві за Бахмут

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, ключовою подією останнього тижня стали бої на околицях міста, особливо біля села Хромове, оскільки Україна прагне зберегти контроль за своїм маршрутом постачання 0506.

За даними британської розвідки, інші можливості України щодо поповнення запасів у Бахмуті, ймовірно, ускладнюються брудом на ґрунтових дорогах.

"Оскільки місто зазнає атак вже понад 11 місяців, українська оборона Бахмута стала одним з елементів набагато глибшої оборонної зони, до якої входить місто Часів Яр на заході", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше командувач східного угрупування ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський простими словами пояснив доцільність оборони Бахмута, виділивши п'ять основних причин.