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Данілов пояснив, що насправді означають ядерні погрози Кремля

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Україна, Середа 26 квітня 2023 14:03
Данілов пояснив, що насправді означають ядерні погрози Кремля Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше у Москві лунають погрози про застосування ядерної зброї. Насправді в Кремлі вже усвідомлюють, що поразка Росії у війні неминуча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова.

За його словами, будь-які погрози РФ щодо застосування ядерної зброї - це прояв безсилля і страху.

"Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні "ядерні" заяви, як показник розуміння Кремлем невідворотності поразки й неминучості розплати", - додав він.

Нагадаємо, як написало The Guardian, західні лідери готуються, що Путін може використати "усі інструменти, які в нього залишилися", включаючи і ядерні погрози та кібератаки у відповідь на очікуваний контрнаступ ЗСУ.

Додамо, як нещодавно заявили в Нідерландах, погрози Кремля ядерною зброєю не похитнуть країни НАТО на допомогу Україні.

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