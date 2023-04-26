Винищувачі займають восьме місце у списку потреб України, - Пентагон

Сучасні бойові літаки Заходу зараз перебувають на восьмому місці у списку військової техніки, яка потрібна Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна в Twitter , про це заявила помічниця голови Пентагону Селеста Валландер.

"У списку (оборонних потреб України - ред.) сучасні західні літаки займають приблизно восьме місце", - заявила вона під час слухань у комітеті Палати представників США зі збройних сил.

За словами чиновниці, вищими пріоритетами зараз є системи протиповітряної оборони, артилерія та бронетехніка.