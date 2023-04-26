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Винищувачі займають восьме місце у списку потреб України, - Пентагон

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Вашингтон, Середа 26 квітня 2023 19:32
Винищувачі займають восьме місце у списку потреб України, - Пентагон Ілюстративне фото: винищувачі займають восьме місце у списку потреб України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сучасні бойові літаки Заходу зараз перебувають на восьмому місці у списку військової техніки, яка потрібна Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна в Twitter, про це заявила помічниця голови Пентагону Селеста Валландер.

"У списку (оборонних потреб України - ред.) сучасні західні літаки займають приблизно восьме місце", - заявила вона під час слухань у комітеті Палати представників США зі збройних сил.

За словами чиновниці, вищими пріоритетами зараз є системи протиповітряної оборони, артилерія та бронетехніка.

Нагадаємо, раніше у Білому домі, коментуючи можливість передачі Україні винищувачів F-16, зазначали, що зараз зосереджені на першочергових потребах.

Також ми писали, що, за словами президента США Джо Байдена, Україні зараз не потрібні F-16.

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