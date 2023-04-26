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Оборонці міста тримаються. Військові розповіли про ситуацію в Бахмуті

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Україна, Середа 26 квітня 2023 20:33
Оборонці міста тримаються. Військові розповіли про ситуацію в Бахмуті Фото: військові розповіли про ситуацію в Бахмуті (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові продовжують вести постійні обстріли українського міста Бахмут та околиць. Ворог цілодобово обстрілює позиції Сил оборони з артилерії та авіації.

Як повідомляє РБК-Україна про це розказав командир 127-ї бригади Тероборони ЗСУ Роман Грищенко.

За його словами, росіяни широко застосовують важкі вогнеметні системи. Однак попри постійні обстріли оборонці міста тримаються.

"Хочу подякувати громадянам України та всього світу за підтримку наших героїв. Це неоціненний внесок у піднесення бойового духу воїнів, що захищають Бахмут", - розповів Грищенко.

Нагадаємо, вчора українські військові на запорізькому напрямку знищили російську станцію РЕБ з символічною назвою "Дзюдоист".

Раніше ми також показували, як українські морпіхи знищили російський танк Т-80

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