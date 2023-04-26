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У Херсонській області планують евакуювати одне із сіл через російські обстріли

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Кізомис, Середа 26 квітня 2023 10:01
У Херсонській області планують евакуювати одне із сіл через російські обстріли Фото: жителів села у Херсонській області евакуюють через обстріли (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області запропонували евакуювати жителів села Кізомис. Причиною цього стали активні обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білозерську військову адміністрацію в Facebook.

Відповідне рішення ухвалила комісія ТЕБ і НС Білозерської СВА. Через обстріли з боку російських окупантів жителям сіл Кізомиського старостату запропонують евакуацію у межах громади. Родинам з дітьми організують евакуацію в інші місця.

Також у селі Кізомис розконсервують пункт незламності та забезпечать його питною водою і продуктами харчування.

Усім бажаючим, які хочуть евакуюватися, необхідно звернутися до старости Кізомиського старостату або до військової адміністрації.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська 75 разів обстріляли Херсонську область.

Також цієї ночі у Херсоні пролунали вибухи, у мережі не виключили, що це були обстріли росіян.

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Херсонська область евакуація
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