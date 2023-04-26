ЗСУ за добу знищили 640 окупантів, 14 артсистем та 11 ББМ, - Генштаб
За даними на ранок середи, 26 квітня, українські військові ліквідували за добу 640 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 188 410 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 артсистем та 11 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3692 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 7162 (+11) од,
- артилерійських систем - 2877 (+14) од,
- РСЗВ - 539 (+0) од,
- засоби ППО - 292 (+1) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2440 (+3),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5792 (+8) од,
- спеціальна техніка - 352 (+7)
Як повідомлялось, ЗСУ відбили 39 атак противника на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
Зокрема, найзапекліші бої тривають на півдні та заході Бахмута, а на півдні ЗСУ, ймовірно, вдарили з ракетного комплексу "Грім-2" по Керченському мосту.
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