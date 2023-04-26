ЗСУ за добу знищили 640 окупантів, 14 артсистем та 11 ББМ, - Генштаб

За даними на ранок середи, 26 квітня, українські військові ліквідували за добу 640 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 188 410 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 артсистем та 11 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, ЗСУ відбили 39 атак противника на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Зокрема, найзапекліші бої тривають на півдні та заході Бахмута, а на півдні ЗСУ, ймовірно, вдарили з ракетного комплексу "Грім-2" по Керченському мосту.

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