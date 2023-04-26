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ЗСУ за добу знищили 640 окупантів, 14 артсистем та 11 ББМ, - Генштаб

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Україна, Середа 26 квітня 2023 08:16
ЗСУ за добу знищили 640 окупантів, 14 артсистем та 11 ББМ, - Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 26 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок середи, 26 квітня, українські військові ліквідували за добу 640 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 188 410 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 артсистем та 11 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3692 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 7162 (+11) од,
  • артилерійських систем - 2877 (+14) од,
  • РСЗВ - 539 (+0) од,
  • засоби ППО - 292 (+1) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2440 (+3),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5792 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 352 (+7)

Як повідомлялось, ЗСУ відбили 39 атак противника на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Зокрема, найзапекліші бої тривають на півдні та заході Бахмута, а на півдні ЗСУ, ймовірно, вдарили з ракетного комплексу "Грім-2" по Керченському мосту.

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