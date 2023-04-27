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Переговори Зеленського з Сі Цзіньпіном та новий обмін полоненими: новини за 26 квітня

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 08:15
Переговори Зеленського з Сі Цзіньпіном та новий обмін полоненими: новини за 26 квітня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів перші з початку повномасштабної війни переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Тим часом, додому з російського полону повернулися понад 40 українських захисників.

Більш детально про те, що сталося у середу, 26 квітня, - у матеріалі РБК-Україна.

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Зеленський провів телефонні переговори із Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

За словами Зеленського, телефонні переговори з Сі були тривалими та змістовними. Також він зазначив, що призначення посла України в Китаї дасть поштовх до розвитку двосторонніх відносин між країнами.

Україна повернула понад 40 захисників із російського полону

Україна провела черговий обмін полоненими з Росією. Цього разу з російського полону повернулися на Батьківщину 44 захисники.

У ході обміну додому повернулися 36 рядових та сержантів та шість офіцерів.

Гнат назвав головне завдання Patriot в Україні. Чи використовуватимуть установку проти С-300

Системи протиповітряної оборони Patriot нераціонально використовувати проти ракет С-300, оскільки вони розраховані на поразку балістичних ракет та прикриття підстанцій, що живлять АЕС в Україні, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Завдання Patriot в першу чергу все ж таки проти балістики (вражати балістичні ракети, - ред.) зберігати прикриття наших стратегічних об'єктів у державі, об'єкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник вже бив. Не по самих станціях, а по живлюючих їх підстанціям", - зазначив він.

Данілов пояснив, що справді означають ядерні погрози Кремля

Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше у Москві лунають погрози щодо застосування ядерної зброї. Насправді в Кремлі вже усвідомлюють, що поразка Росії у війні неминуча, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, будь-які загрози РФ щодо застосування ядерної зброї - це прояв безсилля та страху.

Україна вступить до ЄС у найкоротші терміни, - президент Італії

Україна проводить реформи для того, щоб відповідати критеріям членства в Європейському Союзі. Вступ може відбутися найближчим часом, заявив президент Італії Серджо Маттарелла.

"Італія висловлює тверду впевненість у тому, що Україна вступить до Європейського Союзу в найкоротші терміни", - сказав він, наголосивши на прихильності уряду України шляху реформ, для дотримання параметрів вступу.

Винищувачі посідають восьме місце у списку потреб України, - Пентагон

Сучасні бойові літаки Заходу зараз перебувають на восьмому місці у списку військової техніки, яка потрібна Україні, розповіла помічниця глави Пентагону Селеста Валландер.

За словами чиновниці, більш високими пріоритетами зараз є системи протиповітряної оборони, артилерія та бронетехніка.

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