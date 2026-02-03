Переговори України та РФ: Білий дім визначився зі своїми представниками в Абу-Дабі

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах з Україною та РФ в Абу-Дабі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт.
"Спеціальний посланець Віткофф та Джаред Кушнер завтра будуть в Абу-Дабі для чергового раунду тристоронніх переговорів", - сказала вона.
Левітт зауважила, що тристоронні переговори, які відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі, є "історичними за своєю природою".
"Ніколи раніше ці три країни по-справжньому не могли сісти за стіл переговорів, щоб просунути справу до миру", - йдеться у її заяві.
Нагадаємо, 2 лютого українські чиновники вже вирушили на зустріч із російською та американською делегаціями в Абу-Дабі, яка запланована на 4-5 лютого.
Попередні тристоронні переговори між Україною, США і РФ відбулися в ОАЕ 23 і 24 січня. Згідно з даними РБК-Україна, тоді найбільший прогрес був у військовому блоці, але питання територій так і не було вирішено.
Крім того, було анонсовано проведення наступного раунду переговорів 1 лютого. Пізніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що зустріч перенесено і вона відбудеться пізніше, зокрема, 4 і 5 лютого в Абу-Дабі.
Крім того, в одному з інтерв'ю Зеленський сказав, що без зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним вирішити територіальне питання неможливо.
Вчора, 2 лютого, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна можлива лише в Москві.
Прессекретар Кремля також повідомив, що мирні переговори є "дуже складним різновекторним процесом", але додав, що з деяких питань відбулось наближення.
Також Дмитро Пєсков вчора підтвердив проведення другого раунду переговорів в Абу-Дабі. Очолить російську делегацію начальник ГРУ Ігор Костюков.