Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, 2 лютого українські чиновники вже вирушили на зустріч із російською та американською делегаціями в Абу-Дабі, яка запланована на 4-5 лютого.

Попередні тристоронні переговори між Україною, США і РФ відбулися в ОАЕ 23 і 24 січня. Згідно з даними РБК-Україна, тоді найбільший прогрес був у військовому блоці, але питання територій так і не було вирішено.

Крім того, було анонсовано проведення наступного раунду переговорів 1 лютого. Пізніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що зустріч перенесено і вона відбудеться пізніше, зокрема, 4 і 5 лютого в Абу-Дабі.

Крім того, в одному з інтерв'ю Зеленський сказав, що без зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним вирішити територіальне питання неможливо.

Вчора, 2 лютого, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна можлива лише в Москві.

Прессекретар Кремля також повідомив, що мирні переговори є "дуже складним різновекторним процесом", але додав, що з деяких питань відбулось наближення.

Також Дмитро Пєсков вчора підтвердив проведення другого раунду переговорів в Абу-Дабі. Очолить російську делегацію начальник ГРУ Ігор Костюков.