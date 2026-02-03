Переговоры Украины и РФ: Белый дом определился со своими представителями в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, 2 февраля украинские чиновники уже отправились на встречу с российской и американской делегациями в Абу-Даби, которая запланирована на 4-5 февраля.

Предыдущие трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ состоялись в ОАЭ 23 и 24 января. Согласно данным РБК-Украина, тогда наибольший прогресс был в военном блоке, но вопрос территорий так и не был решен.

Кроме того, было анонсировано проведение следующего раунда переговоров 1 февраля. Позже украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что встреча перенесена и состоится позже, в частности, 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

Кроме того, в одном из интервью Зеленский сказал, что без встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить территориальный вопрос невозможно.

Вчера, 2 февраля, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина возможна только в Москве.

Пресс-секретарь Кремля также сообщил, что мирные переговоры являются "очень сложным разновекторным процессом", но добавил, что по некоторым вопросам произошло приближение.

Также Дмитрий Песков вчера подтвердил проведение второго раунда переговоров в Абу-Даби. Возглавит российскую делегацию начальник ГРУ Игорь Костюков.