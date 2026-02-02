ua en ru
"Це складний процес": у Путіна розповіли про зближення у переговорах щодо України

Росія, Понеділок 02 лютого 2026 12:47
"Це складний процес": у Путіна розповіли про зближення у переговорах щодо України Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков розповів про прогрес у переговорах щодо закінчення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, мирні переговори щодо України - це "дуже складний різновекторний процес". Водночас Пєсков наголосив, що з деяких питань відбулось наближення.

"З деяких питань ми наблизилися, тому що відбулися обговорення, розмови. З деяких питань легше знаходити точки дотику. Є питання, де складніше знаходити точки дотику. Там ще зближення констатувати не можна. Це дуже складний процес", - сказав прессекретар диктатора.

Мирні переговори по Україні

Нагадаємо, тиждень тому, 23 і 24 січня, в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори між Україною, США і РФ. Сполучені Штати назвали зустріч позитивно, а Київ назвав її змістовною.

Згідно з даними РБК-Україна, найбільший прогрес був у військовому блоці. Зокрема, обговорювалося можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню і створення координаційного центру. При цьому питання територій так і не було вирішено.

Також було анонсовано продовження переговорів 1 лютого. За словами президента України Володимира Зеленського, зустріч може бути перенесена через ситуацію навколо Ірану, оскільки США можуть завдати удару по режиму аятол.

Пізніше український лідер підтвердив, що зустріч перенесено і вона відбудеться наступного тижня. Зокрема, вона запланована на 4 і 5 лютого в Абу-Дабі.

Зазначимо, в одному з інтерв'ю Зеленський сказав, що без зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним вирішити територіальне питання неможливо.

Крім того, 2 лютого Пєсков заявив, що зустріч Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна можлива лише в Москві.

