У Путіна розкрили, хто поїде на другий раунд переговорів з Україною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Також від РФ був перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін та перекладач Ілля Курепов, співробітник лінгвістичного центру Міноборони РФ.

Він також розповів, що склад російської делегації на переговорах в Абу-Дабі залишається незмінним - її очолюватиме начальник ГРУ Ігор Костюков.

За словами прессекретаря Кремля, другий раунд роботи групи з безпеки в Абу-Дабі відбудеться 4-5 лютого.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, українські чиновники вже вирушили на зустріч із російською та американською делегаціями в Абу-Дабі, яка запланована на 4-5 лютого. Попередні тристоронні переговори між Україною, США і РФ відбулися в ОАЕ 23 і 24 січня.

Згідно з даними РБК-Україна, тоді найбільший прогрес був у військовому блоці, але питання територій так і не було вирішено. Зокрема, обговорювалося можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню і створення координаційного центру.

Після попередньої зустрічі було анонсовано проведення наступного раунду переговорів 1 лютого. Пізніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що зустріч перенесено і вона відбудеться наступного тижня, зокрема, 4 і 5 лютого в Абу-Дабі.

Зазначимо, в одному з інтерв'ю Зеленський сказав, що без зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним вирішити територіальне питання неможливо.

Крім того, 2 лютого прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна можлива лише в Москві.

Прессекретар Кремля також повідомив, що мирні переговори є "дуже складним різновекторним процесом", але додав, що з деяких питань відбулось наближення.

Також стало відомо, що на переговорах України та РФ, які відбудуться в Абу-Дабі 4 і 5 лютого, буде присутній спецпредставник президента США Світ Віткофф.