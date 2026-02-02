Українська делегація вирушила на новий раунд переговорів зі США та Росією

Українські чиновники вже вирушили на зустріч із російською та американською делегаціями в Абу-Дабі. Переговори відбудуться 4-5 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, українська команда продовжує працювати з американськими чиновниками, щоб "реальні рішення заради миру могли масштабуватися".

"Сьогодні була нарада з нашою делегацією - хлопці вже в дорозі. Зустрічі будуть у середу і четвер. І не тільки тристоронній формат, а й з Америкою буде двосторонній формат", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що є питання, які необхідно узгодити зі США.

"Щодо гарантій безпеки ми готові. Щодо відновлення і подальшого розвитку України чиновники працюють, наші команди активно цим займаються", - додав він.

Також голова української держави сказав, що важлива рішуча підтримка діалогу з боку США - щоб російський терор не зривав те, чого можна добитися.