У Путіна назвали єдине місце для зустрічі з Зеленським

Кремля наполягає, що контакти між президентом України Володимиром Зеленський та російським диктатором Володимиром Путіним "можливі лише в Москві".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова російським ЗМІ.

"Зеленський пропонує контакти, Путін сказав, що вони можливі у Москві. Ця позиція залишається нашою позицією", - сказав Пєсков журналістам.

Що передувало

Нагадаємо, після переговорів делегацій України Росії та США в Абу-Дабі Сполучені Штати не виключили, що вже найближчим часом може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

У Росії допустили можливість проведення переговорів між Зеленським та Путіним, проте наполегливо запропонували українському лідеру приїхати до Москви.

Спочатку на переговори покликав помічник Путіна Юрій Ушаков.

"Ми запрошуємо його до Москви і гарантуємо безпеку та необхідні умови для роботи", - заявив він.

Пізніше схожу позицію озвучив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, зазначивши, що обговорення будь-якого іншого місця для зустрічі недоречне.

У відповідь Зеленський категорично відкинув можливість зустрічі з російським диктатором у Москві та публічно запросив главу Кремля до Києва.

Він наголосив, що Україна хоче конструктивно домовитися про реальне закінчення війни, а також про зустріч, яка може стати результативною.

За словами глави держави, він готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює.

"Але в Москві та в Білорусі це просто неможливо й абсолютно зрозуміло чому", - пояснив президент.