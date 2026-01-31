ua en ru
Сб, 31 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Без зустрічі з Путіним питання територій вирішити неможливо, - Зеленський

Субота 31 січня 2026 17:56
UA EN RU
Без зустрічі з Путіним питання територій вирішити неможливо, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним вирішити територіальне питання неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Cesky Rozhlas.

За словами глави держави, питання територій не може бути вирішене виключно технічними групами.

"Щонайменше ми повинні мати можливість у тому чи іншому форматі підтримувати контакт із Російською Федерацією, з лідером Росії. Без такого формату, на мій погляд, із того, що я бачу, наші команди не зможуть домовитися щодо територіальних питань", - сказав Зеленський.

У цьому ж контексті він підкреслив, що потрібна зустріч на трьох, оскільки частиною гарантій безпеки України є членство країни в ЄС, а також "коаліція охочих".

Пізніше Зеленський знову заявив, що для вирішення питання територій потрібна особиста зустріч із Путіним.

"На сьогоднішній день (є - ред.) 20-пунктний план по закінченню війни, а там саме ці болючі питання, про які ви сказали, що стосуються територіальних питань, тобто ці питання, ще раз підкреслюю, не вважаю, що хтось, крім лідерів, зможе вирішити", - пояснив український лідер.

Також він додав, що важливо, щоб мирний план із 20 пунктів підписали не тільки США, Україна і Росія, але тут важливе слово і ЄС, оскільки в документі передбачено членство в Євросоюзі.

Мирні переговори і можлива зустріч із Путіним

Нагадаємо, минулими вихідними в ОАЕ вперше відбулися переговори між Україною, США та Росією. Американці оцінили зустріч позитивно, а в Києві назвали її змістовною.

Напередодні цих переговорів Зеленський говорив, що територіальне питання, насамперед щодо Донбасу, є ключовим на зустрічі.

Уже після переговорів джерела видання Axios були настільки задоволені результатом, що припустили, що зустріч Зеленського і Путіна може відбутися вже найближчим часом.

У четвер 29 січня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія розглядає тільки Москву для зустрічі із Зеленським. Сам український лідер категорично відкинув можливість зустрічі в Москві, але при цьому публічно запросив Путіна до Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Війна в Україні мирний план США
Новини
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві