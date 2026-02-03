ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Переговори України та РФ: Білий дім визначився зі своїми представниками в Абу-Дабі

США, Вівторок 03 лютого 2026 23:02
UA EN RU
Переговори України та РФ: Білий дім визначився зі своїми представниками в Абу-Дабі Фото: Стів Віткофф і Джаред Кушнер (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах з Україною та РФ в Абу-Дабі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт.

Читайте також: У Путіна розкрили, хто поїде на другий раунд переговорів з Україною

"Спеціальний посланець Віткофф та Джаред Кушнер завтра будуть в Абу-Дабі для чергового раунду тристоронніх переговорів", - сказала вона.

Левітт зауважила, що тристоронні переговори, які відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі, є "історичними за своєю природою".

"Ніколи раніше ці три країни по-справжньому не могли сісти за стіл переговорів, щоб просунути справу до миру", - йдеться у її заяві.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, 2 лютого українські чиновники вже вирушили на зустріч із російською та американською делегаціями в Абу-Дабі, яка запланована на 4-5 лютого.

Попередні тристоронні переговори між Україною, США і РФ відбулися в ОАЕ 23 і 24 січня. Згідно з даними РБК-Україна, тоді найбільший прогрес був у військовому блоці, але питання територій так і не було вирішено.

Крім того, було анонсовано проведення наступного раунду переговорів 1 лютого. Пізніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що зустріч перенесено і вона відбудеться пізніше, зокрема, 4 і 5 лютого в Абу-Дабі.

Крім того, в одному з інтерв'ю Зеленський сказав, що без зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним вирішити територіальне питання неможливо.

Вчора, 2 лютого, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна можлива лише в Москві.

Прессекретар Кремля також повідомив, що мирні переговори є "дуже складним різновекторним процесом", але додав, що з деяких питань відбулось наближення.

Також Дмитро Пєсков вчора підтвердив проведення другого раунду переговорів в Абу-Дабі. Очолить російську делегацію начальник ГРУ Ігор Костюков.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Об'єднані Арабські Емірати Україна Мирні переговори Стів Віткофф
Новини
Зеленський чекає реакції США на порушення Росією прохання Трампа
Зеленський чекає реакції США на порушення Росією прохання Трампа
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом