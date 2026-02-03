Переговори України та РФ: Білий дім визначився зі своїми представниками в Абу-Дабі

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах з Україною та РФ в Абу-Дабі.

"Спеціальний посланець Віткофф та Джаред Кушнер завтра будуть в Абу-Дабі для чергового раунду тристоронніх переговорів", - сказала вона. Левітт зауважила, що тристоронні переговори, які відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі, є "історичними за своєю природою". "Ніколи раніше ці три країни по-справжньому не могли сісти за стіл переговорів, щоб просунути справу до миру", - йдеться у її заяві.