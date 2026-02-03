Зеленський чекає реакції США на порушення Росією прохання Трампа
РФ порушила особисте прохання президента США Дональда Трампа і завдала масованого удару по Україні у пік зимових морозів. Тепер Київ очікує від Вашингтону реакції на цей злочин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського в Telegram.
"Ми очікуємо на реакцію США на російські удари. Це була пропозиція саме Америки: на час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від президента США", - наголосив лідер країни.
Зеленський зауважив, що РФ на це прохання відповіла рекордом балістики, і додав, що з тижня, про який просили країну-агресорку, не минуло й чотирьох днів.
"Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?", - йдеться у його заяві.
Президент України підкреслив, що Росія брехала перед війною, намагаючись обманути всіх про свої наміри, і продовжує це робити, навіть у таких домовленостях зі США.
"Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу", - наголосив Зеленський.
"Енергетичне перемир'я"
Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп повідомив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна на тиждень призупинити удари по Києву та інших мирних містах України. За його словами, диктатор нібито погодився на пропозицію.
Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков розповів, що Кремль погодився відмовитися від ударів тільки до 1 лютого.
"Енергетичне перемир'я" почалося в ніч на 30 січня, але вже у ніч на 3 лютого окупанти завдали масованих ударів по енергетичних об'єктах у низці областей України. Внаслідок масованого ворожого обстрілу велика кількість українців залишилися без опалення в сильні морози.