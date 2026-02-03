Зеленський чекає реакції США на порушення Росією прохання Трампа

РФ порушила особисте прохання президента США Дональда Трампа і завдала масованого удару по Україні у пік зимових морозів. Тепер Київ очікує від Вашингтону реакції на цей злочин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського в Telegram .

"Ми очікуємо на реакцію США на російські удари. Це була пропозиція саме Америки: на час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від президента США", - наголосив лідер країни.

Зеленський зауважив, що РФ на це прохання відповіла рекордом балістики, і додав, що з тижня, про який просили країну-агресорку, не минуло й чотирьох днів.

"Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?", - йдеться у його заяві.

Президент України підкреслив, що Росія брехала перед війною, намагаючись обманути всіх про свої наміри, і продовжує це робити, навіть у таких домовленостях зі США.

"Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу", - наголосив Зеленський.