Переговоры Украины и РФ: Белый дом определился со своими представителями в Абу-Даби
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с Украиной и РФ в Абу-Даби.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
"Специальный посланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для очередного раунда трехсторонних переговоров", - сказала она.
Левитт отметила, что трехсторонние переговоры, которые состоялись 23-24 января в Абу-Даби, являются "историческими по своей природе".
"Никогда раньше эти три страны по-настоящему не могли сесть за стол переговоров, чтобы продвинуть дело к миру", - говорится в ее заявлении.
Переговоры в Абу-Даби
Напомним, 2 февраля украинские чиновники уже отправились на встречу с российской и американской делегациями в Абу-Даби, которая запланирована на 4-5 февраля.
Предыдущие трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ состоялись в ОАЭ 23 и 24 января. Согласно данным РБК-Украина, тогда наибольший прогресс был в военном блоке, но вопрос территорий так и не был решен.
Кроме того, было анонсировано проведение следующего раунда переговоров 1 февраля. Позже украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что встреча перенесена и состоится позже, в частности, 4 и 5 февраля в Абу-Даби.
Кроме того, в одном из интервью Зеленский сказал, что без встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить территориальный вопрос невозможно.
Вчера, 2 февраля, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина возможна только в Москве.
Пресс-секретарь Кремля также сообщил, что мирные переговоры являются "очень сложным разновекторным процессом", но добавил, что по некоторым вопросам произошло приближение.
Также Дмитрий Песков вчера подтвердил проведение второго раунда переговоров в Абу-Даби. Возглавит российскую делегацию начальник ГРУ Игорь Костюков.