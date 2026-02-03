Переговоры Украины и РФ: Белый дом определился со своими представителями в Абу-Даби

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с Украиной и РФ в Абу-Даби.

"Специальный посланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для очередного раунда трехсторонних переговоров", - сказала она. Левитт отметила, что трехсторонние переговоры, которые состоялись 23-24 января в Абу-Даби, являются "историческими по своей природе". "Никогда раньше эти три страны по-настоящему не могли сесть за стол переговоров, чтобы продвинуть дело к миру", - говорится в ее заявлении.