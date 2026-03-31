Пенсія "на паузі": кому з українців можуть призупинити виплати та як це виправити

У деяких випадках виплату пенсії українцям можуть призупиняти. Для повернення довгоочікуваних нарахувань потрібно не тільки з'ясувати причину, але й знати правильний алгоритм виходу із ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області.
Громадянам нагадали, що в цілому пенсії в Україні виплачуються щомісячно. При цьому існують ситуації, за яких виплата пенсії призупиняється.
Так, згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", підстави для припинення виплати пенсій можуть бути різними.
Перша - непроходження фізичної ідентифікації.
Зробити це до 31 грудня кожного календарного року потрібно пенсіонерам, які проживають:
Друга - відсутність видаткових операцій за рахунками (впродовж шести місяців підряд).
Йдеться про відсутність "руху грошей" - невикористання рахунку пенсіонера, який проживає на ТОТ (коли людина нічого не оплачує або не знімає кошти у період шести місяців підряд і більше).
Третя - неповідомлення про неодержання пенсії від РФ.
Так, пенсіонерам, які залишаються на ТОТ або виїхали на підконтрольну Україні територію, потрібно офіційно підтвердити, що вони не отримують виплати від органів пенсійного забезпечення країни-агресора.
Важливо, що пенсіонери з окупованих територій, які пройшли фізичну ідентифікацію у 2025-2026 роках і досі не повідомили ПФУ про неотримання виплат від РФ, мають зробити це до 1 квітня 2026 року.
Для відновлення пенсійних виплат українцям, які перебувають на ТОТ, необхідно подати заяву онлайн та пройти ідентифікацію:
Для відновлення виплат громадянам, які виїхали з ТОТ на підконтрольну українській владі територію, необхідно:
Тим часом для відновлення пенсій українцям, які виїхали за кордон, необхідно всі документи для поновлення надіслати засобами поштового зв'язку (рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю).
Йдеться про:
"Копії документів повинні бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально", - уточнили у ПФУ.
Насамкінець українцям нагадали, що "люди не залишаться без пенсії назавжди".
"Після підтвердження особи всі виплати поновлять відповідно до вимог чинного законодавства", - підсумували у ПФУ.
