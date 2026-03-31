Пенсия "на паузе": кому из украинцев могут приостановить выплаты и как это исправить

В некоторых случаях выплату пенсии украинцам могут приостанавливать. Для возвращения долгожданных начислений нужно не только выяснить причину, но и знать правильный алгоритм выхода из ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области.
Гражданам напомнили, что в целом пенсии в Украине выплачиваются ежемесячно. При этом существуют ситуации, при которых выплата пенсии приостанавливается.
Так, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", основания для прекращения выплаты пенсий могут быть разными.
Первое - непрохождение физической идентификации.
Сделать это до 31 декабря каждого календарного года нужно пенсионерам, проживающим:
Вторая - отсутствие расходных операций по счетам (в течение шести месяцев подряд).
Речь идет об отсутствии "движения денег" - неиспользовании счета пенсионера, проживающего на ВОТ (когда человек ничего не оплачивает или не снимает средства в период шести месяцев подряд и более).
Третья - неуведомление о неполучении пенсии от РФ.
Так, пенсионерам, которые остаются на ВОТ или выехали на подконтрольную Украине территорию, нужно официально подтвердить, что они не получают выплаты от органов пенсионного обеспечения страны-агрессора.
Важно, что пенсионеры с оккупированных территорий, которые прошли физическую идентификацию в 2025-2026 годах и до сих пор не сообщили ПФУ о неполучении выплат от РФ, должны сделать это до 1 апреля 2026 года.
Для восстановления пенсионных выплат украинцам, которые находятся на ВОТ, необходимо подать заявление онлайн и пройти идентификацию:
Для восстановления выплат гражданам, которые выехали с ВОТ на подконтрольную украинской власти территорию, необходимо:
Между тем для восстановления пенсий украинцам, выехавшим за границу, необходимо все документы для восстановления отправить средствами почтовой связи (заказным почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью).
Речь идет про:
"Копии документов должны быть заверены дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально", - уточнили в ПФУ.
В завершение украинцам напомнили, что "люди не останутся без пенсии навсегда".
"После подтверждения личности все выплаты возобновят в соответствии с требованиями действующего законодательства", - подытожили в ПФУ.
