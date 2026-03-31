Пенсия "на паузе": кому из украинцев могут приостановить выплаты и как это исправить

Почему пенсию могут поставить "на паузу"

Гражданам напомнили, что в целом пенсии в Украине выплачиваются ежемесячно. При этом существуют ситуации, при которых выплата пенсии приостанавливается.

Так, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", основания для прекращения выплаты пенсий могут быть разными.

Первое - непрохождение физической идентификации.

Сделать это до 31 декабря каждого календарного года нужно пенсионерам, проживающим:

либо на временно оккупированных территориях (ВОТ);

либо за границей.

Вторая - отсутствие расходных операций по счетам (в течение шести месяцев подряд).

Речь идет об отсутствии "движения денег" - неиспользовании счета пенсионера, проживающего на ВОТ (когда человек ничего не оплачивает или не снимает средства в период шести месяцев подряд и более).

Третья - неуведомление о неполучении пенсии от РФ.

Так, пенсионерам, которые остаются на ВОТ или выехали на подконтрольную Украине территорию, нужно официально подтвердить, что они не получают выплаты от органов пенсионного обеспечения страны-агрессора.

Важно, что пенсионеры с оккупированных территорий, которые прошли физическую идентификацию в 2025-2026 годах и до сих пор не сообщили ПФУ о неполучении выплат от РФ, должны сделать это до 1 апреля 2026 года.

Как возобновить выплату приостановленных пенсий

Для восстановления пенсионных выплат украинцам, которые находятся на ВОТ, необходимо подать заявление онлайн и пройти идентификацию:

либо путем авторизации в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ - с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID"), созданной с помощью мобильного приложения "Дія";

либо путем видеоконференцсвязи, проведенной территориальным органом ПФУ с соблюдением требований законодательства в сфере электронных доверительных услуг (во время сеанса которого предъявляются документы, удостоверяющие личность).

Для восстановления выплат гражданам, которые выехали с ВОТ на подконтрольную украинской власти территорию, необходимо:

лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ;

подать уведомление о неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения РФ.

Между тем для восстановления пенсий украинцам, выехавшим за границу, необходимо все документы для восстановления отправить средствами почтовой связи (заказным почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью).

Речь идет про:

копию документа о получении временной защиты или статуса беженца (с переводом);

копию документа о регистрации места временного проживания/пребывания за границей (с переводом);

оригинал документа об удостоверении факта, что лицо является живым (с переводом);

копию паспорта гражданина Украины.

"Копии документов должны быть заверены дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально", - уточнили в ПФУ.

В завершение украинцам напомнили, что "люди не останутся без пенсии навсегда".

"После подтверждения личности все выплаты возобновят в соответствии с требованиями действующего законодательства", - подытожили в ПФУ.