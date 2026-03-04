Понад 68 млрд гривень: як ПФУ збільшив виплату пенсій українцям в лютому
Пенсійний фонд України (ПФУ) підбив підсумки фінансування соціальних виплат за лютий 2026 року. На пенсії українцям було спрямовано 68,5 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПФУ у Facebook.
Як змінилось фінансування пенсійних виплат
Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, станом на 28 лютого 2026 року на пенсійні виплати громадянам було спрямовано 68,5 млрд гривень.
У тому числі:
- через АТ "Укрпошта" - 8,6 млрд гривень;
- через уповноважені банки - 59,9 млрд гривень.
При цьому впродовж минулого місяця - січня - на пенсійні виплати було спрямовано 65,6 млрд гривень.
Отже, зараз їх було збільшено на 2,9 млрд гривень.
Фінансування інших соцвиплат у лютому
Окрім пенсій ПФУ впродовж лютого профінансував також:
- 3,6 млрд гривень - на страхові виплати (в тому числі 2,3 млрд гривень - на оплату лікарняних);
- 4,6 млрд гривень - на житлові субсидії та пільги;
- 9,4 млрд гривень - на державні допомоги та інші виплати.
Повідомляється, що в цілому в лютому було надано 1557,1 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду.
Публікація ПФУ щодо фінансування соціальних виплат в лютому 2026 року (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)
Варто зазначити, що фінансування виплат поточного місяця розпочалось з 2 березня 2026 року.
Станом на 3 березня вже було профінансовано:
- на пенсійні виплати через АТ "Укрпошта" - 1,4 млрд гривень;
- на страхові виплати - 1,4 млрд гривень (в тому числі на оплату лікарняних - 0,2 млрд гривень).
"У березні надано 165,2 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України", - підсумували у прес-службі ПФУ зранку 4 березня.
