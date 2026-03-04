ua en ru
Ср, 04 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Понад 68 млрд гривень: як ПФУ збільшив виплату пенсій українцям в лютому

10:30 04.03.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костенко
Понад 68 млрд гривень: як ПФУ збільшив виплату пенсій українцям в лютому Пенсійні виплати українцям у лютому - більші, ніж у січні (фото ілюстративне: freepik.com)

Пенсійний фонд України (ПФУ) підбив підсумки фінансування соціальних виплат за лютий 2026 року. На пенсії українцям було спрямовано 68,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПФУ у Facebook.

Читайте також: Як не втратити пенсію чи субсидію тим, хто за кордоном: ПФУ відповів на ключові питання

Як змінилось фінансування пенсійних виплат

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, станом на 28 лютого 2026 року на пенсійні виплати громадянам було спрямовано 68,5 млрд гривень.

У тому числі:

  • через АТ "Укрпошта" - 8,6 млрд гривень;
  • через уповноважені банки - 59,9 млрд гривень.

При цьому впродовж минулого місяця - січня - на пенсійні виплати було спрямовано 65,6 млрд гривень.

Отже, зараз їх було збільшено на 2,9 млрд гривень.

Фінансування інших соцвиплат у лютому

Окрім пенсій ПФУ впродовж лютого профінансував також:

  • 3,6 млрд гривень - на страхові виплати (в тому числі 2,3 млрд гривень - на оплату лікарняних);
  • 4,6 млрд гривень - на житлові субсидії та пільги;
  • 9,4 млрд гривень - на державні допомоги та інші виплати.

Повідомляється, що в цілому в лютому було надано 1557,1 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду.

Понад 68 млрд гривень: як ПФУ збільшив виплату пенсій українцям в лютомуПублікація ПФУ щодо фінансування соціальних виплат в лютому 2026 року (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)

Варто зазначити, що фінансування виплат поточного місяця розпочалось з 2 березня 2026 року.

Станом на 3 березня вже було профінансовано:

  • на пенсійні виплати через АТ "Укрпошта" - 1,4 млрд гривень;
  • на страхові виплати - 1,4 млрд гривень (в тому числі на оплату лікарняних - 0,2 млрд гривень).

"У березні надано 165,2 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України", - підсумували у прес-службі ПФУ зранку 4 березня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підвищили пенсії в Україні з січня 2026 року та скільки тепер українцям потрібно мати стажу для виходу на пенсію за віком.

Крім того, ми пояснювали, в яких випадках потрібна довідка про доходи пенсіонера та де її отримати.

Читайте також, як змінились пенсії українців з 1 березня та як швидко записатись до сервісного центру ПФУ онлайн.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний фонд України Пенсії Виплати Страховка Субсидії Пільги Пенсії в Україні Пенсіонери
Новини
Бензин вже під 81 грн: що з цінами на АЗС та де пальне дешевше
Бензин вже під 81 грн: що з цінами на АЗС та де пальне дешевше
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою