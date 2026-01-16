Довідка про доходи пенсіонера: в яких випадках потрібна та де її отримати
Довідка про доходи пенсіонера - це документ, який підтверджує розмір отриманих пенсійних виплат за певний період. Знадобитися він може у різних ситуаціях, а отримати його можна не тільки "фізично", але й онлайн - без черг і зайвих рухів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Коли може знадобитись довідка про доходи пенсіонера
У Мінсоцполітики розповіли, що довідка про доходи пенсіонера може знадобитись українцям у різних ситуаціях:
- щоб отримати пенсійне посвідчення;
- щоб оформити пільги або допомоги;
- щоб підтвердити доходи під час виїзду за кордон;
- щоб перевести пенсійні виплати за межі України.
Коли може знадобитись довідка (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Як можна отримати довідку про доходи пенсіонера
Громадянам повідомили, що отримати довідку про доходи пенсіонера сьогодні можна як "фізично", так і не виходячи з дому - онлайн.
Для цього потрібно скористатись:
- або вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ);
- або Єдиним порталом державних послуг "Дія".
Так, щоб отримати послугу через вебпортал ПФУ, потрібно:
- авторизуватись на порталі - portal.pfu.gov.ua - за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або "Дія.Підпис";
- перейти до розділу "Комунікації з ПФУ";
- натиснути на опцію "Запит на отримання електронних документів";
- обрати з переліку "Довідка про доходи пенсіонера";
- заповнити форму, обрати період (за який потрібна довідка) і натиснути кнопку "Відправити до ПФУ".
Отримання довідки через вебпортал ПФУ (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)
У Мінсоцполітики нагадали також, що статус заяви можна відстежувати у розділі "Мої звернення" (на панелі зліва).
Як відстежувати статус заяви (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Для того, щоб отримати послугу через портал "Дія", потрібно:
- авторизуватись на порталі - diia.gov.ua - за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або через застосунок "Дія";
- вибрати розділ "Послуги";
- перейти до "Пенсії, пільги та допомога";
- обрати "Довідка про доходи пенсіонера";
- натиснути "Отримати довідку".
"Крім онлайн-способів, довідку про доходи пенсіонера можна отримати, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України", - підсумували у міністерстві.
Довідку про доходи пенсіонера можна отримати "фізично" - у сервісному центрі ПФУ (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)
