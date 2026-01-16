ua en ru
Пт, 16 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Довідка про доходи пенсіонера: в яких випадках потрібна та де її отримати

П'ятниця 16 січня 2026 07:30
UA EN RU
Довідка про доходи пенсіонера: в яких випадках потрібна та де її отримати Довідку про доходи пенсіонера можна отримати онлайн (фото ілюстративне: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Довідка про доходи пенсіонера - це документ, який підтверджує розмір отриманих пенсійних виплат за певний період. Знадобитися він може у різних ситуаціях, а отримати його можна не тільки "фізично", але й онлайн - без черг і зайвих рухів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Коли може знадобитись довідка про доходи пенсіонера

У Мінсоцполітики розповіли, що довідка про доходи пенсіонера може знадобитись українцям у різних ситуаціях:

  • щоб отримати пенсійне посвідчення;
  • щоб оформити пільги або допомоги;
  • щоб підтвердити доходи під час виїзду за кордон;
  • щоб перевести пенсійні виплати за межі України.

Довідка про доходи пенсіонера: в яких випадках потрібна та де її отриматиКоли може знадобитись довідка (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Як можна отримати довідку про доходи пенсіонера

Громадянам повідомили, що отримати довідку про доходи пенсіонера сьогодні можна як "фізично", так і не виходячи з дому - онлайн.

Для цього потрібно скористатись:

  • або вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ);
  • або Єдиним порталом державних послуг "Дія".

Так, щоб отримати послугу через вебпортал ПФУ, потрібно:

  • авторизуватись на порталі - portal.pfu.gov.ua - за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або "Дія.Підпис";
  • перейти до розділу "Комунікації з ПФУ";
  • натиснути на опцію "Запит на отримання електронних документів";
  • обрати з переліку "Довідка про доходи пенсіонера";
  • заповнити форму, обрати період (за який потрібна довідка) і натиснути кнопку "Відправити до ПФУ".

Довідка про доходи пенсіонера: в яких випадках потрібна та де її отриматиОтримання довідки через вебпортал ПФУ (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)

У Мінсоцполітики нагадали також, що статус заяви можна відстежувати у розділі "Мої звернення" (на панелі зліва).

Довідка про доходи пенсіонера: в яких випадках потрібна та де її отриматиЯк відстежувати статус заяви (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Для того, щоб отримати послугу через портал "Дія", потрібно:

  • авторизуватись на порталі - diia.gov.ua - за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або через застосунок "Дія";
  • вибрати розділ "Послуги";
  • перейти до "Пенсії, пільги та допомога";
  • обрати "Довідка про доходи пенсіонера";
  • натиснути "Отримати довідку".

"Крім онлайн-способів, довідку про доходи пенсіонера можна отримати, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України", - підсумували у міністерстві.

Довідка про доходи пенсіонера: в яких випадках потрібна та де її отриматиДовідку про доходи пенсіонера можна отримати "фізично" - у сервісному центрі ПФУ (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у ПФУ пояснили, як повернути пенсію тим, хто не встиг пройти фізичну ідентифікацію до кінця року.

Крім того, ми розповідали, як підвищили пенсії в Україні (які суми виплачують з січня 2026 року) та скільки українцям потрібно мати стажу для виходу на пенсію за віком у 2026 році.

Читайте також, як швидко записатись до сервісного центру ПФУ онлайн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в Україні Документи Пенсіонери Дія Пенсійний фонд України послуги Міністерство соціальної політики Поради
Новини
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу