Пенсія під загрозою: хто з українців має подати важливе повідомлення до кінця дня
Пенсіонери з окупованих територій, які у 2025-2026 роках пройшли фізичну ідентифікацію, але досі не повідомили про неотримання виплат від РФ, мають зробити це сьогодні. Крайній термін - 31 березня, - інакше виплату пенсії призупинять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Кого це стосується
Вимога поширюється на пенсіонерів, які:
- проживають на тимчасово окупованих територіях України;
- або під час окупації виїхали на підконтрольну Україні територію.
Умова отримання пенсії для цієї категорії - підтвердження того, що людина не отримує виплат від російських органів пенсійного забезпечення.
Чому саме сьогодні
Ті, хто у 2025-2026 роках пройшов фізичну ідентифікацію і мав подати повідомлення, але станом на 1 лютого 2026 року цього не зробив, - зобов'язані повідомити ПФУ до 1 квітня 2026 року.
Якщо повідомлення не надійде - виплату пенсії призупинять. Поновити її можна буде лише після подання окремої заяви, в якій знову потрібно буде підтвердити факт неотримання виплат від РФ.
Як подати повідомлення
Повідомлення подається один раз. Повторно звертатися потрібно лише якщо змінилися обставини - тобто якщо людина все ж почала отримувати виплати від російського пенсійного органу.
Є кілька способів:
- Онлайн - через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ, авторизувавшись через кваліфікований електронний підпис. У розділі "Дистанційне інформування" потрібно поставити позначку навпроти відповідного рядка про неотримання виплат від РФ.
- Відеозв'язок - під час відеоідентифікації з працівником головного управління ПФУ. Відповідь фіксується в рішенні за результатами відеоідентифікації.
- Поштою - для тих, хто перебуває за кордоном. Повідомлення у довільній формі надсилається на адресу територіального органу ПФУ, де людина перебуває на обліку, разом із посвідченням про перебування в живих.
- Особисто - у сервісному центрі ПФУ, подавши заяву про призначення, перерахунок або продовження пенсії з відповідною інформацією.
Нагадаємо, українські пенсіонери з окупованих територій перебувають в особливому правовому статусі: держава виплачує їм пенсію, але лише за умови, що вони не отримують аналогічних виплат від РФ.
Це правило закріплено в пункті 14-4 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
